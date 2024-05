Engertsham verschenkt 3 Punkte

Am zweiten Rückrundenspieltag ging es für unsere Damen nach Kirchberg.

Ziel war, an die 3 Punkte aus Egglfing anzuknüpfen und sich einen Puffer für die bevorstehenden Spiele zu sichern.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die vor allem der Umstellung einiger Positionen geschuldet waren, musste man bereits in der 13. Minute das erste Gegentor hinnehmen. Eine Ecke der Kirchberger Damen, die nicht ordentlich geklärt wird, landet direkt vor den Füßen von Bürgermeister Nicole, die diesen eiskalt ins Tor katapultiert.

Über weite Strecken, fast das komplette Spiel, dreht sich alles nur um das Kirchberger Tor. Unsere Damen spielen sich Chancen über Chancen heraus und sind ganz klar

die dominierende und bessere Mannschaft. Sie lassen aber viele hochkarätige und eindeutige Torchancen liegen.

So nicht die Heimmannschaft. Diese belohnt sich kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit direkt mit einem weiteren Tor. Mirijam Bartl mit einem Fernschuss perfekt ins lange Eck.

Ein downer für unsere Mädels, die eigentlich die ganze Zeit am Drücker für den Ausgleich waren.

Erst in der 77. Minute gelingt nach Eckenhereingabe der Anschlusstreffer durch Laura Doblhofer.

Ein körperbetontes Spiel, das vom Schiedsrichter leider großteiles nur einseitig gepfiffen wird. Zudem viele Verletzungspausen, die am Ende gar nicht nachgespielt werden, führen zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Am Ende stehen viele Großchancen für den SV Engertsham, die leider allesamt nicht genutzt werden. So muss man sich am Ende eingestehen, dass man 3 Punkte einfach hergeschenkt hat und die Damen aus Kirchberg effizienter waren.