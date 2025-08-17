Enger Oberliga-Auftakt - Frintrop, Homberg und Sonsbeck legen vor

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein strömen vor allem am Freitag die Zuschauer in die Stadien der DJK Adler Union Frintrop und des KFC Uerdingen. Die Aufsteiger überzeugen, nur Blau-Weiß Dingden verliert. Die DJK Adler Union Frintrop, der VfB Homberg und der SV Sonsbeck führen die Liga an.

Die Erwartungshaltung beim KFC Uerdingen ist riesengroß. Die Mannschaft ist der große Favorit auf die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein. Mit den Sportfreunden Baumberg kam am ersten Spieltag allerdings ein unangenehmer Gegner in die Grotenburg. Eine intensiv geführte Begegnung vor 2.288 Zuschauer endete letztlich leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden - mehr hier

KFC Uerdingen – Sportfreunde Baumberg 1:1

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas (90. Noah Tomson), Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi (76. Nedzhib Hadzha), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz, Robin Hömig (67. Hayato Uchimura), Baris Sarikaya (83. Cem Dag), Al-Hassan Turay (90. Bilal Sezer), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (73. Tim Knetsch) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2288

Tore: 0:1 Shoyo Akaogi (20.), 1:1 Noel-Etienne Reck (56.)

Gelb-Rot: Louis Klotz (59./Sportfreunde Baumberg/)

SV Biemenhorst jubelt in St. Tönis

Der SV Biemenhorst hat seinem neuen Trainer, Daniel Beine, den perfekten Start beschert. Nach dem Weiterkommen im Niederrheinpokal holte der SVB auch in der Oberliga Niederrhein im ersten Spiel einen Sieg. Beim SC St. Tönis stand nach spannenden 90 Minuten und einer packenden Schlussphase ein 4:3-Auswärtssieg der Biemenhorster fest. Mario Knops brachte die Hausherren zunächst in Front (34.), Jannis Schmitz glich kurz vor der Pause aus (43.). Nach der Pause sorgte Luca Puhe mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung (56./61.), Schmitz machte mit seinem zweiten Treffer den Deckel vermeintlich drauf (70.). Die Gastgeber gaben aber nicht auf und konnten mit zwei Treffern in der Schlussphase noch einmal Spannung aufbauen, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. ________________ Monheim gewinnt knapp in Dingden

Der 1. FC Monheim startete mit einem 2:1-Sieg gegen BW Dingden in die neue Saison. In einer zunächst ausgeglichenen Partie brachte Talha Demir die Gastgeber per Handelfmeter in Führung (33.). Kurz nach der Pause legte Tim Galleski mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 nach (55.). Dingden ließ sich jedoch nicht hängen und verkürzte durch Moritz Osthoff (63.), der anschließend sogar noch Chancen auf den Ausgleich hatte. Auch Monheim verpasste es, den Deckel frühzeitig draufzumachen – Ebrahim Omayrat traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Heimerfolg für die Hausherren, die über weite Strecken das bessere Momentum hatten, während Dingden vor allem in der zweiten Hälfte mutiger agierte.

________________ Torloses Remis zum Oberliga-Auftakt in Holzheim

Im ersten Oberliga-Auftritt gewöhnte sich die HSG schnell an das Tempo in der neuen Spielklasse. Abdelkarim Afkir (12.) sorgte für den ersten Warnschuss, ansonsten präsentierte sich der Aufsteiger defensiv schon grundsolide. Kleve zeigte immer wieder ordentliche Ballbesitzphasen, suchte aber noch nach einer zündenden Idee.

Durchgang zwei wurde vor den beiden Strafräumen noch etwas munterer. Frederik Meurs für Kleve (51.) und erneut Afkir (55.) näherten sich dem ersten Treffer schon an.

Nach gut einer Stunde bot sich den Gastgebern sogar die ganz große Gelegenheit, doch Oguz Ayan scheiterte vom Elfmeterpunkt gegen Henning Divis (62.). Beide Mannschaften schielten im weiteren Verlauf noch auf den Siegtreffer, der jedoch nicht gelingen sollte. Schlussendlich steht jeweils ein Zähler zum Saisonstand zu Buche, mit dem man sich sicher gut anfreunden kann. ________________ Homberg feiert Auftakt-Sieg

Mit 3:1 hat der VfB Homberg am ersten Spieltag den TSV Meerbusch bezwungen. Emir Demiri brachte die Hausherren schon früh in Front (18.), dieser Vorsprung sollte aber nur kurze Zeit Bestand haben. Gerade einmal fünf Minuten dauerte es, ehe Vincent Boldt nach Vorlage von Pablo Ramm den Ausgleich erzielte. Kurz darauf verpasste es Alessio Tafa, die Hausherren erneut in Führung zu bringen (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB den Druck, kam aber zunächst nicht zu einem weiteren Torerfolg. Erst in der 72. Minute wurden die Offensivbemühungen belohnt. Luca Thissen legte für Julian Bode auf, der zum 2:1 einnetzte. Johann Noubissi Noukumo erhöhte wenig später auf 3:1 (78.). Zum Ende der Partie hin versuchte der TSV noch einmal, das Ergebnis zu verkürzen. Die beste Gelegenheit dazu ergab sich fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Einen Handelfmeter vergaben die Gäste dabei aber, sodass es beim 3:1 für den VfB blieb.

________________ Nullnummer am Uhlenkrug

ETB Schwarz-Weiß Essen und der VfL Jüchen-Garzweiler starteten mit einem 0:0-Unentschieden in die neue Saison. Die 322 Zuschauer am Uhlenkrug sahen eine Partie, die von viel Einsatz, aber nur wenigen spielerischen Highlights geprägt war. Die beste Chance für ETB hatte Nabil El-Hany, der nach einer starken Kombination allein vor dem Tor stand, den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. Auch Jüchen kam zu Gelegenheiten – vor allem durch Standardsituationen und in der Schlussphase, als Alan Muratovic der Ball im Strafraum überraschend vor die Füße fiel, er die Chance aber nicht nutzen konnte. Überschattet wurde die Begegnung von einer schweren Verletzung des Jüchener Spielers Tim Kosmala-Mones, der nach einem Zweikampf mit einer Nackenverletzung liegen blieb und schließlich mit einer Halskrause vom Platz gebracht werden musste. Nach der langen Unterbrechung blieb das Spiel zerfahren: ETB tat sich im Angriff schwer und agierte zu oft mit langen vorhersehbaren Bällen, während Jüchen mit zunehmender Spieldauer mehr Mut nach vorne entwickelte. Am Ende stand ein torloses, aber gerechtes Remis, bei dem beide Seiten ihre defensiven Stärken zeigten, offensiv jedoch noch Luft nach oben haben.

________________ Sonsbeck nimmt die Hürde Büderich

Der SV Sonsbeck beendete die vergangene Saison hinter dem FC Büderich, der einen gewaltigen Umbruch erlebt hat. Das hat sich auch im Spiel gezeigt, den die gefestigteren Sonsbecker nahmen mit einem 3:1-Erfolg die drei Punkte mit und stehen nach dem 1. Spieltag ganz oben. ________________ Hilden zieht beim Neun-Tore-Spektakel den Kürzeren

Beide Seiten verzichteten gänzlich auf die obligatorische Abtastphase. Auf den frühen Treffer von Mohamed Cisse – begünstigt durch gegnerische Schläfrigkeit (3.) –, fand Umut Yildiz nach einem langen Einwurf die passende Antwort (4.). Es blieb auch in der Folge ein Aufeinandertreffen mit offenem Visier. Emre Demircan drehte zunächst die Partie zugunsten der Gäste vom Elfmeterpunkt (8.). Daraufhin gelang der Ausgleich durch Pascal Weber, der nach Vorarbeit von Cisse eiskalt verwertete (15.). Aber auch dabei blieb es nur zwei Minuten, denn auch Sven Kreyer vollendete nach einer Umschaltsituation der Ratinger (17.). Zwar nahm sich die sich die Partie in der Folgephase in Sachen Tore eine kleine Auszeit, das Tempo blieb aber weiterhin hoch. Erst kurz vor Halbzeitpfiff nahm die Partie auch auf dem Torschützenbogen noch einmal Fahrt auf. Erneut stach Cisse für die Hildener (38.), woraufhin Armin Deljkovic nach Zusammenspiel mit Demircan den alten Vorsprung wiederherstellte (43.).

Im zweiten Durchgang nahm die Partie mindestens einen Gang raus, Ratingen versuchte das Ergebnis zunehmend über die Runden zu bringen. In der Schlussphase schien Demircan mit seinem zweiten Treffer den Deckel draufzumachen (87.), doch Nick Sangl verkürzte in der Nachspielzeit erneut per Strafstoß (90.+3). Weitere Wendungen blieben jedoch aus. Das als Aufstiegskandidat gehandelte Ratingen 04/19 fährt dramatisch die ersten Punkte der Saison ein.

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden

So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich

So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

