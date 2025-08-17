Enger Oberliga-Auftakt - Frintrop, Homberg und Sonsbeck legen vor

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein strömen vor allem am Freitag die Zuschauer in die Stadien der DJK Adler Union Frintrop und des KFC Uerdingen. Die Aufsteiger überzeugen, nur Blau-Weiß Dingden verliert. Die DJK Adler Union Frintrop, der VfB Homberg und der SV Sonsbeck führen die Liga an.
DJK Adler Union Frintrop – SpVg Schonnebeck 3:1
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (79. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Christian Büttner, Nils van den Woldenberg (79. Yan Marcos Friessner Montas), Koffi Jason Togbedji, Felix Ohters, Linus Wissing (89. Joel Zwikirsch), Leif Sören Linnig (60. Timo Dapprich), Yannick Reiners, Dominik Stukator (68. Tim Bönisch) - Trainer: Marcel Cornelissen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (46. Simon Skuppin), Tim Winking, Tim Kuhlmann (68. Moise Lionel Gae), Noah Kloth, Timo Brauer, Leon Bachmann (46. Alpha Kevin Kourouma), Moritz Isensee (76. Philipp Schmidt), Niko Bosnjak, Lennon Jung (46. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Nils van den Woldenberg (33. Handelfmeter), 2:0 Jonas Rübertus (42.), 2:1 Niko Bosnjak (52.), 3:1 Timo Dapprich (90.+2)
KFC Uerdingen – Sportfreunde Baumberg 1:1
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas (90. Noah Tomson), Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi (76. Nedzhib Hadzha), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz, Robin Hömig (67. Hayato Uchimura), Baris Sarikaya (83. Cem Dag), Al-Hassan Turay (90. Bilal Sezer), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (73. Tim Knetsch) - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2288
Tore: 0:1 Shoyo Akaogi (20.), 1:1 Noel-Etienne Reck (56.)
Gelb-Rot: Louis Klotz (59./Sportfreunde Baumberg/)
Der SV Biemenhorst hat seinem neuen Trainer, Daniel Beine, den perfekten Start beschert. Nach dem Weiterkommen im Niederrheinpokal holte der SVB auch in der Oberliga Niederrhein im ersten Spiel einen Sieg. Beim SC St. Tönis stand nach spannenden 90 Minuten und einer packenden Schlussphase ein 4:3-Auswärtssieg der Biemenhorster fest. Mario Knops brachte die Hausherren zunächst in Front (34.), Jannis Schmitz glich kurz vor der Pause aus (43.). Nach der Pause sorgte Luca Puhe mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung (56./61.), Schmitz machte mit seinem zweiten Treffer den Deckel vermeintlich drauf (70.). Die Gastgeber gaben aber nicht auf und konnten mit zwei Treffern in der Schlussphase noch einmal Spannung aufbauen, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen.
Der 1. FC Monheim startete mit einem 2:1-Sieg gegen BW Dingden in die neue Saison. In einer zunächst ausgeglichenen Partie brachte Talha Demir die Gastgeber per Handelfmeter in Führung (33.). Kurz nach der Pause legte Tim Galleski mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 nach (55.). Dingden ließ sich jedoch nicht hängen und verkürzte durch Moritz Osthoff (63.), der anschließend sogar noch Chancen auf den Ausgleich hatte. Auch Monheim verpasste es, den Deckel frühzeitig draufzumachen – Ebrahim Omayrat traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Heimerfolg für die Hausherren, die über weite Strecken das bessere Momentum hatten, während Dingden vor allem in der zweiten Hälfte mutiger agierte.
Mit 3:1 hat der VfB Homberg am ersten Spieltag den TSV Meerbusch bezwungen. Emir Demiri brachte die Hausherren schon früh in Front (18.), dieser Vorsprung sollte aber nur kurze Zeit Bestand haben. Gerade einmal fünf Minuten dauerte es, ehe Vincent Boldt nach Vorlage von Pablo Ramm den Ausgleich erzielte. Kurz darauf verpasste es Alessio Tafa, die Hausherren erneut in Führung zu bringen (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB den Druck, kam aber zunächst nicht zu einem weiteren Torerfolg. Erst in der 72. Minute wurden die Offensivbemühungen belohnt. Luca Thissen legte für Julian Bode auf, der zum 2:1 einnetzte. Johann Noubissi Noukumo erhöhte wenig später auf 3:1 (78.). Zum Ende der Partie hin versuchte der TSV noch einmal, das Ergebnis zu verkürzen. Die beste Gelegenheit dazu ergab sich fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Einen Handelfmeter vergaben die Gäste dabei aber, sodass es beim 3:1 für den VfB blieb.
ETB Schwarz-Weiß Essen und der VfL Jüchen-Garzweiler starteten mit einem 0:0-Unentschieden in die neue Saison. Die 322 Zuschauer am Uhlenkrug sahen eine Partie, die von viel Einsatz, aber nur wenigen spielerischen Highlights geprägt war. Die beste Chance für ETB hatte Nabil El-Hany, der nach einer starken Kombination allein vor dem Tor stand, den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. Auch Jüchen kam zu Gelegenheiten – vor allem durch Standardsituationen und in der Schlussphase, als Alan Muratovic der Ball im Strafraum überraschend vor die Füße fiel, er die Chance aber nicht nutzen konnte. Überschattet wurde die Begegnung von einer schweren Verletzung des Jüchener Spielers Tim Kosmala-Mones, der nach einem Zweikampf mit einer Nackenverletzung liegen blieb und schließlich mit einer Halskrause vom Platz gebracht werden musste. Nach der langen Unterbrechung blieb das Spiel zerfahren: ETB tat sich im Angriff schwer und agierte zu oft mit langen vorhersehbaren Bällen, während Jüchen mit zunehmender Spieldauer mehr Mut nach vorne entwickelte. Am Ende stand ein torloses, aber gerechtes Remis, bei dem beide Seiten ihre defensiven Stärken zeigten, offensiv jedoch noch Luft nach oben haben.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich
So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: