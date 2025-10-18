Enger Kampf um den ersten Platz, Kellerkinder brauchen Punkte

Mit zwei Dreiern in Folge setzte sich der SV Hohkeppel zunächst einmal aus dem Tabellenkeller ab und sammelte zeitgleich neues Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. "Wenn du zwei Spiele in Folge gewinnst, tut es der Seele gut und ich denke, sollten wir da, was auch unser Ziel ist, nachlegen können, dann könnte es einen gewissen Aufschwung bringen", äußerte Brunetto. Doch auch die Grün-Weissen sind seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen. Hinzu kommen vier Pflichtspielerfolge in Serie. Dabei ist die Tabellenspitze nicht nur ein Segen für Bilgin und seine Truppe. "Zum jetzigen Zeitpunkt der Saison ist die Tabellenführung uninteressant für uns. Es ist eine Momentaufnahme, natürlich eine schöne, aber nicht mehr und nicht weniger", stellte der Übungsleiter des Liga-Primus klar. Weiter sagte er: "Als Tabellenführer anzureisen macht die Aufgabe für uns nicht leichter - im Gegenteil. Die Jungs wissen, dass sie voll gefordert sein werden", erklärte der Cheftrainer des SV.

Doch der gewisse Druck als Tabellenführer ist nicht das einzige Problem verriet Bilgin: "Die Personalsituation ist leider bei uns etwas angespannt. Das macht die Aufgabe natürlich nicht leichter." Er ergänzte noch: "Trotzdem gehen wir mit einem klaren Plan in das Spiel. Wir werden am Sonntag alles auf dem Platz lassen, um möglichst erfolgreich zu sein und Punkte mitzunehmen aus Hohkeppel."

Ob Brauweiler die ungeschlagene Serie fortsetzen kann und den ersten Platz verteidigen wird, oder ob die Eintracht aus Hohkeppel für eine Überraschung sorgen wird, bleibt abzuwarten.

Nach dem starken Saisonstart hatte die Spielvereinigung Flittard mit Problemen in den vergangenen Wochen zu kämpfen. Die Pleite gegen Lindenthal am vergangenen Spieltag war die dritte Liga-Niederlage in Serie für Flittard. Im kommenden Duell wartet der SSV Homburg-Nümbrecht, der zwar ebenfalls in seiner vergangenen Partie verlor, allerdings mit elf Zählern trotzdem auf dem fünften Rang steht.

"Nümbrecht erwarte ich sehr physisch und fußballerisch stark. Wir wissen, was auf uns zukommt - sind auch dementsprechend gut vorbereitet und wollen wie in jedem Spiel unseren Stempel aufdrücken und wieder schnell in die Erfolgsspur kommen", äußerte Angelo Mazza, Cheftrainer Flittards über das bevorstehende Spiel.

Nach dem vierten Spieltag stand seine Mannschaft noch mit neun Zählern an der Tabellenspitze. In den darauffolgenden Begegnungen hatte sein Team allerdings Probleme und sammelte keine Zähler mehr. Trotz der kleinen Negativserie bleibt der Übungsleiter Flittards gelassen. "Wir kommen sicherlich aus einer negativen Spirale nachdem wir sehr gut in die Saison gestartet sind. Aber ich betone ganz klar: Spielerisch sind wir auf einem guten Level unterwegs, nur wir belohnen uns offensiv zu wenig und kriegen demnach gegen den Ball es nicht so verteidigt, wie wir uns das vorstellen", erklärte Mazza. Zudem stellte er klar: "Wir arbeiten weiter ruhig und geduldig und vor allem akribisch im Trainingsbetrieb an unseren Stärken und an unseren Schwächen. Die Stimmung im Team ist sehr gut und der Zusammenhalt ebenfalls - das ist immer auch der Schlüssel zum Erfolg."

Das Ziel von Mazza und seiner Truppe ist klar: Die Spielvereinigung will etwas Zählbares aus Nümbrecht mitnehmen um die Serie von Niederlagen zu stoppen. Der SSV muss derweil selbst punkten, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren.

Die weiteren Partien des 8. Spieltags:

Einer der Verfolger Brauweilers ist der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, denn er steht auf dem dritten Rang, punktgleich mit der Tabellenspitze. Mit einem deutlichen Erfolg in Flittard übte die Borussia weiterhin Druck auf den ersten Platz aus. Im Duell mit dem SC Rheinbach will der SC die Serie von sechs Pflichtspielsiegen in Folge fortsetzen, um sich bei Patzern der Konkurrenz den ersten Rang zu schnappen. Die Rheinbacher wollen nach der bitteren Pleite gegen Hohkeppel für eine Überraschung sorgen.

Morgen, 15:00 Uhr FV Bad Honnef Bad Honnef SC Fortuna Bonn Fortuna Bonn 15:00 PUSH

Der FV Bad Honnef trifft nach der harten und deutlichen Niederlage in Brauweiler auf das formschwächste Team der Liga. Der SC Fortuna Bonn wartet seit fünf Spielen auf einen Punktgewinn und fiel somit bis auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Diesen Negativtrend wollen die Bonner im Duell mit Bad Honnef beenden, um ein Zeichen im Tabellenkeller setzen zu können. Der FV will derweil eine Reaktion nach der 0:4-Pleite beim Erstplatzierten zeigen und in der Tabelle klettern.

Beim TuS Mondorf lief es alles andere als gut am vergangenen Spieltag, denn der Tabellenzwölfte verlor das Heimspiel gegen Neunkirchen deutlich mit 0:4. Somit verpasste es der TuS nachzulegen im Tabellenkeller. Der 1. FC Spich holte zeitgleich seinen dritten Erfolg der Saison und kletterte bis auf den sechsten Rang. Mit einem weiteren Dreier könnte der FC einen Anschluss an die Top-Teams bekommen. Mondorf kann sich mit einem Sieg Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Auch am vergangenen Spieltag setzte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid seinen Lauf mit einem souveränen 4:0-Kantersieg in Mondorf fort. Es war der fünfte Liga-Dreier in Serie für den FSV und somit blieb Neunkirchen am Liga-Primus aus Brauweiler dran. Durch mögliche Patzer der Konkurrenz und einem weiteren Sieg könnte der Tabellenzweite die Spitze erobern. Allerdings wartet mit dem SC Blau-Weiß Köln kein leichter Gegner auf den FSV, denn die Kölner siegten in den vergangenen zwei Spielen und wollen nun auch Neunkirchen ärgern.

Morgen, 15:15 Uhr SV Schlebusch Schlebusch FV Wiehl 2000 FV Wiehl 15:15 PUSH

Der FV Wiehl holte am vergangenen Spieltag seinen ersten Zähler der noch jungen Spielzeit und sendete somit das erste Lebenszeichen als Schlusslicht der Landesliga. Im kommenden Duell trifft Wiehl auf den SV Schlebusch, der in den vergangenen fünf Spielen auch nur vier Punkte holte und die vergangenen zwei Partien verlor. Nur ein Zähler trennt die Hausherren aktuell von einem direkten Abstiegsplatz. Mit einem Dreier gegen den FV würde Schlebusch zunächst einmal Abstand auf die Abstiegsränge gewinnen, während die Wiehler mit einem ersten Dreier Anschluss auf das rettende Ufer gewinnen können.