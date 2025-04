Enger Kampf um den ersten Abstiegsplatz, Cottbus gegen den Trend

Wie viele Punkte braucht es in diesem Jahr für den Klassenerhalt? 40? 45? Oder vielleicht noch mehr? Der VfB Stuttgart II hängt mit deren 38 jedenfalls noch als erstes Team unter dem Strich, wird mit einem Punkt am Samstag gegen den SC Verl zumindest für eine Nacht am SV Waldhof Mannheim vorbeiziehen können.

Der FC Energie Cottbus droht die Aufstiegsplätze aus den Augen zu verlieren. Es geht gegen Viktoria Köln, das auch noch zarte Ambitionen nach oben pflegt. Alemannia Aachen gastiert im Traditionsduell beim TSV 1860 München.