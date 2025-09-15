Enger Kampf an der Tabellenspitze, Aufsteiger warten auf Punkte

In der Kreisliga Osterholz kassierten Osterholz II und Schwanewede die ersten Niederlagen der Saison, während Lilienthal-Falkenberg und Wallhöfen die einzigen Teams bleiben, die ungeschlagen sind. Nordsode und Schasto bleiben weiter ohne Punkte. Wir schauen auf die Partien des sechsten Spieltags..

SV BW Bornreihe II setzte sich mit 3:1 gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Komet Pennigbüttel durch. Leon Mietzner brachte die Gastgeber in Führung (26.), Lukas Schmidt glich zwar aus (37.), doch Derrick Ampofo (57.) und Joker Nico Ehrichs (84.) machten den Heimsieg perfekt.

SV GW Beckedorf und ASV Ihlpohl trennten sich 1:1. Mads Kristian Stromsborg brachte die Gastgeber in Front (25.), doch der eingewechselte Dunda de Campos Pacheco Cesario Fancony glich kurz nach der Pause aus (46.). Beide Teams werden Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen und da ist jeder Zähler wichtig.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der ATSV Scharmbeckstotel beim 0:5 gegen den TSV Meyenburg. Nach dem 0:1 durch Janluca Grove (33.) brachen die Gastgeber in der Schlussphase ein. Marlon Janke (59.), Grove per Elfmeter (82.), Marc Niklas Hensel (84.) und Jona-Fynn Klingenberg (89.) sorgten für den deutlichen Auswärtssieg. Schasto weiter punktlos. Meyenburg mit der besten Offensive der Liga auf Platz drei.

Spannend wurde es beim 3:2-Erfolg von Lilienthal-Falkenberg gegen VSK Osterholz II. Linus Grün (28.) und Christian Dimitri Poungue (39.) trafen für die Hausherren, während Keeper Nikolai Süß per Doppelpack vom Punkt (37., 51.) ausglich. Fynn Jansen (56.) erzielte schließlich den Siegtreffer. Während Lilienthal weiter unbesiegt ist, war es für den VSK die erste Niederlage der Saison.

Die SG Platjenwerbe/Lesumstotel lag gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen früh mit 0:2 zurück (Timo Brünjes 21., Jasper Stern 22.), kämpfte sich aber zurück. Fynn Lütjen (33.) und Jan Kölling (51.) sorgten für ein 2:2-Remis. Zwar ist die SG seit vier Partien ohne Sieg, doch die Moral spricht für sich.

Ein echtes Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer in Dannenberg und das von beiden Seiten: Der TSV gewann ein wildes 4:3 gegen den FC Hansa Schwanewede. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, am Ende hatte der Gastgeber knapp die Nase vorn. Es war der dritte Sieg in Serie für die Hausherren, während Schwanewede die erste Niederlage kassierte.

Der SV Löhnhorst ging früh in Führung (Oberschelp, 4.), doch der TSV Wallhöfen antwortete mit vier Treffern. Marten Liening (10., 66.), Taylan Akin (17.) und Marvin Witte (53.) drehten das Spiel, ehe Ponty (68., Elfmeter) nur noch verkürzen konnte. Der Vorjahreszweite hängt im Tabellenmittelfeld, während Wallhöfen die Liga anführt.