Archivfoto TSG Lützelsachsen (rot). – Foto: Waldemar Binder

Enger geht´s nicht Kreisliga Mannheim +++ Die TSG Lützelsachsen darf nach vorne schielen, muss aber ebenso die Abstiegsränge im Blick behalten

Rick Hutter hat sich am Sonntagabend die Tabelle der Mannheimer Kreisliga ganz genau angeschaut. "Es sind fünf Punkte zum Ersten und sechs Zähler auf einen Abstiegsplatz, damit ist eigentlich schon alles gesagt", fasst der Trainer der TSG Lützelsachsen das Ligageschehen prägnant zusammen.

Sein Zwischenfazit nach knapp über einem Drittel der Saisondrittel fällt weitestgehend positiv aus, was zu einem großen Teil an den beiden vergangenen Spielen liegt. 2:0 siegte die TSG letzten Sonntag gegen Pfingstberg-Hochstätt und sieben Tage zuvor gab es einen fast schon sensationellen 1:0-Erfolg beim Spitzenreiter SC Käfertal. "Dass wir zudem fünf Mal zu Null gespielt haben, sorgt hier schon für ein paar Schmunzler", muss Hutter lachen. Die letzte Runde doch recht anfällige Defensive hat sich augenscheinlich stabilisiert und schließlich ist eine zupackende Abwehr fast immer die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonverlauf. Mit Rang vier und 20 Punkten aus elf Partien ist Hutter zufrieden, "da ich es zu Saisonbeginn genau so erhofft habe." Der Höhepunkt war für ihn ganz klar, "der Sieg in Käfertal."