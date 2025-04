Engelhardt tritt zurück

Die Art und Weise der 0:3-Niederlage beim TSV Amicitia Viernheim setzte dem Ganzen aus negativer Sicht gesehen die Krone auf. "So kann ich nicht weitermachen", sagte Frank Engelhardt, der nach fünfeinhalb Jahren als Trainer des Landesligisten ASV Eppelheim frühzeitig seinen Hut genommen hat.

Aufgrund der Niederlagenserie sind die Eppelheimer langsam aber sicher in den Abstiegsstrudel gezogen worden, wobei immer noch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, den aktuell die SG Horrenberg belegt, vorhanden sind.

Im Sommer hätte er ohnehin aufgehört (die RNZ berichtete), nun hatte der 41-Jährige aber schon früher genug. Er sagte weiter: "Das war eine indiskutable Leistung der Mannschaft in Viernheim und der Tiefpunkt meiner Eppelheimer Zeit." Noch in der Kabine informierte Engelhardt sein Team über seinen Rücktritt, der für ihn alternativlos gewesen sei: "Ich trage die Verantwortung für das sportliche Abschneiden und hatte ganz einfach nicht mehr das Gefühl, dass wir noch die richtige Richtung einschlagen können."

"Der jetzige zehnte Tabellenplatz entspricht nicht Franks und unserer Vorstellung", sagt Achim Scharwatt, der weiter ausführt, "für seine Entscheidung haben wir großen Respekt." Der Eppelheimer Abteilungsleiter hebt Engelhardts Amtszeit als, "erfolgreiche Jahre mit den Tabellenplätzen drei, vier und fünf", hervor und erinnert an dessen Anfangszeit in der schwierigen Saison 2019/20, "als er die Mannschaft in den letzten acht Spielen noch auf den neunten Platz geführt hat."

Es muss aber irgendwie weitergehen. Für die sieben ausstehenden Pflichtspiele übernimmt Max Kümmerling zusammen mit dem aktuellen Torwarttrainer Patrick Häberer. Am Sonntag starten die beiden mit einem Heimspiel gegen den VfR Mannheim II (Anpfiff, 15 Uhr), ehe dank des für den ASV spielfreien Osterwochenendes zwei Wochen Zeit bleiben. Zur neuen Runde übernimmt bekanntlich Markus Schmid, ehemaliger bfv-Stützpunktkoordinator und A-Lizenzinhaber, den ASV.