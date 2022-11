Enge Verfolger-Duelle & knallharter Abstiegskampf

Am Ende jubelte der SV Drochtersen/Assel auf eigenem Geläuf gegen den 1. FC Phönix Lübeck. – Foto: Jörg Struwe

Enge Verfolger-Duelle, ein Spitzenreiter-Remis und knallharter Abstiegskampf: Der Endspurt in der Herbstrunde der Regionalliga Nord ist in vollem Gange. Doch was war am 17. Spieltag eigentlich geboten?

Freitag Am Freitagabend eröffneten der FC St. Pauli II und die U23 von Hannover 96 den 17. Spieltag. Auch, wenn Serhat Imsak (3.) die Heimelf per Strafstoß früh in Führung schoss, wurde es am Ende ein deutlicher Auswärtssieg im NLZ-Duell. Noch in der ersten Hälfte drehten Tim Walbrecht (6.) und Tom Moustier (40.) den Spielstand, ehe Lars Gindorf (64. & 87.) und Louis Oppie (80.) für klare Verhältnisse und den 5:1-Endstand sorgten. Während die Hannoveraner damit hinter dem SSV Jeddeloh weiter Lübeck-Verfolger Nummer 2 bleiben, hängen die Kiezkicker von Trainer Elard Ostermann weiter im Tabellenkeller der Regionalliga Nord fest.

Samstag Am Samstag waren alle Augen auf das Spitzenspiel zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und dem SSV Jeddeloh gerichtet. Während die Hausherren nach den jüngsten Ergebnissen mit ordentlich Druck in diese Partie gingen, gelang es dem Tabellenzweiten der Regionalliga Nord vollkommen befreit aufzuspielen und die Flensburger mit 3:2 zu besiegen. Daran konnte auch der Doppelpack von René Guder nichts ändern. Auch zwischen dem VfB Lübeck und Drittliga-Absteiger TSV Havelse ging es hoch her, allerdings kam der Spitzenreiter nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dennoch beträgt der Vorsprung auf Platz 2 weiter vier Zähler. Während der TuS BW Lohne im Aufsteiger-Gipfel gegen den Bremer SV mit 1:0 die Oberhand behielt, durften der FC Eintracht Norderstedt (2:1 in Rehden) und der SV Atlas Delmenhorst (3:1 gegen Emden) ebenfalls die volle Punktausbeute bejubeln.