Enge Tabellenlage: Klosterfelde kämpft in Berlin um wichtige Zähler

Die SG Union 1919 Klosterfelde steht am 16. Spieltag der NOFV-Oberliga-Nord vor einer fordernden Auswärtspartie. Am morgigen Freitagabend gastiert der Aufsteiger bei Tennis Borussia Berlin, die mit 20 Punkten auf Platz 7 liegt und sich damit im oberen Mittelfeld der Tabelle behauptet. Klosterfelde steht mit 17 Punkten auf Rang 13 und kämpft weiter darum, sich von den gefährdeten Bereichen abzusetzen.

Die SG Union 1919 Klosterfelde hat in bisher 14 Spielen 4 Siege, 5 Remis und 5 Niederlagen eingefahren. Mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 22:21 liegt das Team knapp hinter einem breiten Mittelfeld. Ein Punktgewinn in Berlin hätte unmittelbare Wirkung im Kampf um Stabilität und Abstand zu den unteren Tabellenplätzen.

Tennis Borussia Berlin geht mit 6 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen in die Begegnung. Das Torverhältnis von 25:26 zeigt eine Mannschaft, die offensiv gefährlich, aber defensiv verwundbar ist.

Verlorenes Spiel, aber wichtige Erkenntnisse

Das letzte Spiel in Schwerin verlief bitter für Klosterfelde. Vor 250 Zuschauern unterlag die Mannschaft bei der SG Dynamo Schwerin mit 0:2. Zwei späte Treffer durch Randy Dei in der 88. Minute und Kingsley Alison Akindele in der 90.+5 entschieden die Partie spät zugunsten der Gastgeber.

Auch wenn die Enttäuschung groß war, zeigte das Team bis in die Schlussphase hinein Widerstandsfähigkeit. Die knappe Niederlage weist darauf hin, dass Kleinigkeiten über Punkte entscheiden können – ein Aspekt, der in Berlin besondere Bedeutung erhalten kann.

Duell gegen ein Team mit Offensivkraft

Tennis Borussia bewegt sich mit 25 erzielten Treffern im vorderen Bereich der Liga. Für Klosterfelde bedeutet dies, defensiv konzentriert zu agieren und zugleich gezielt Nadelstiche zu setzen. Das Torverhältnis von 22:21 zeigt, dass die Mannschaft selbst in der Lage ist, Spiele eng zu gestalten und offensive Momente zu setzen.

Ein disziplinierter Auftritt und klare Struktur im Spiel sollten entscheidende Faktoren sein, um gegen den Tabellen-Siebten zu bestehen.

Ein wichtiges Spiel für die eigene Position

Die Tabellenlage ist eng – sowohl nach oben als auch nach unten. Für die SG Union 1919 Klosterfelde besitzt die Partie in Berlin einen hohen Stellenwert. Jeder Zähler kann helfen, das Polster auf die gefährdeten Plätze zu vergrößern und im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Ruhe zu gewinnen.

Am morgigen Freitagabend will Klosterfelde die Niederlage aus Schwerin hinter sich lassen und mit Mut, Disziplin und Geschlossenheit auftreten. Das Ziel ist klar: eine Leistung, die dem Team Stabilität und Zuversicht für die kommenden Wochen bringt.