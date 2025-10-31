Enge Personaldecke, große Moral

FC-Trainer Roberto Benn zeigt sich realistisch: „Die Situation ist momentan schwierig, die Verletztenliste ist lang, dazu kommen noch die Rotsperren. Es gibt jedoch einen Kern, der das noch kompensieren kann“. Hoffnung schöpft er, dass bald einige Akteure zurückkehren und wieder für Punktspiele zur Verfügung stehen. Auch beim SG-Partner in Heubisch fehlen zahlreiche potenzielle Spieler, sodass Benn auch hier wenig Kompensation erhält. Die Leistung von Akteuren wie Kevin Thau hebt der FC-Trainer deshalb hervor: „Kevin zieht momentan auch eine wöchentliche Doppelbelastung durch, und da ein großes Dankeschön an ihn.“

Moral in Meiningen

Trotz angespannter Personallage, stimmt die Moral bei den Spielzeugstädtern. Dies zeigte die Benn-Elf zuletzt eindrucksvoll mit dem 2:2 beim Spitzenreiter VfL Meiningen 04. Nach einem 0:2-Rückstand und in Unterzahl kam Sonneberg zurück und hätte das Spiel sogar noch gewinnen können. Benn lobt die Leistung seines Teams: „Das Spiel in Meiningen war aus meiner Sicht einen Besuch wert, weil sich zwei starke Mannschaften gegenüberstanden. Viel Dynamik, viel Klasse und jederzeit ein offener Schlagabtausch. Letztendlich hätten wir gar als Sieger den Platz verlassen können. Wir wissen, was wir können und glauben auch daran. Da ist jeder für den anderen da.“ Auch Torhüter Lukas Heß zeigte seine Flexibilität, als er kurzfristig im Sturm aushelfen musste. Benn bezeichnet ihn als Identifikationsfigur, die bereit ist, jede Rolle zu übernehmen. Gleichzeitig erschweren der Ausfall von Friedrich Rupp sowie die Rote Karte gegen Phil Wittmann die Lage zusätzlich. „Rote Karte Wittmann, fünfte Gelbe für Scheidemann – die Personalsituation ist also noch einmal schwieriger.“

„Nehmen keinen Gegner auf leichte Schulter"

Am Samstag geht es für Sonneberg zu Hause gegen den SV 1921 Walldorf. Obwohl der Gegner auswärts nicht besonders stark auftritt, warnt Benn vor dem Ortsnachbarn des VfL Meiningen 04. Die Tabelle sei eng und durch ungleiche Spielzahlen verzerrt. Die Mannschaft wolle sich gut vorbereiten und die Taktik an die verfügbaren Spieler anpassen. „Wir nehmen keinen Gegner auf die leichte Schulter. Wir werden im Training gut arbeiten, sehen, wer zur Verfügung steht, und dann unser Spiel und unsere Taktik danach ausrichten. Wir sind mental gestärkt, die Jungen sind aktuell sehr stabil.“

Benn erwartet ein kämpferisches Spiel und hofft, dass seine Spieler erneut eine engagierte Leistung zeigen. Entscheidend werden Lösungen gegen tief stehende Gegner und ein stabiler Auftritt in der Defensive sein. „Wir spielen zu Hause und wollen unsere Zuschauer mit Fußball ansprechen. Der Untergrund wird eine Rolle spielen. Die Stadt entscheidet über die Nutzung des Rasenplatzes. Das ist aktuell offen, wir favorisieren klar den Naturrasen.“ Trotz aller Widrigkeiten ist Benn überzeugt, dass seine Mannschaft wieder alles geben wird: „Wir wissen, was wir können, und wir glauben auch daran. Da ist jeder für den anderen da.“