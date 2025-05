Enge Kisten: Haselmühl und „Dumba“ halten Kreisliga

Zwei Partien der Runde 2 in der Kreisliga-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden standen am gestrigen Sonntagnachmittag auf dem Programm. Beide Male behielt im Duell Kreisliga gegen Kreisklasse der klassenhöhere Verein die Oberhand, wenn auch hier wie dort erst in der Verlängerung. Zunächst besiegte der ASV Haselmühl (Dreizehnter Kreisliga Süd) in Etzenricht den SV Neusorg (Vizemeister Kreisklasse West) mit 2:1. Am späteren Nachmittag hielt der SC Kirchenthumbach (Dreizehnter Kreisliga Nord) in Erbendorf den FC Weiden-Ost II (Zweiter Kreisklasse Ost) durch einen späten Lucky Punch in der Nachspielzeit der Verlängerung mit 1:0 nieder. Damit haben die beiden Kreisligisten den Ligaverbleib gesichert, während die beiden Verlierer in einem weiteren, dem dann letzten Ausscheidungsspiel am Freitag, 30. Mai, um den letzten freien Platz in der höchsten Liga des Kreises kämpfen werden.



Vor nur 214 zahlenden Zuschauern und bei wegen des Dauerregens rutschigen Platzverhältnissen besaß der höherklassige ASV im ersten Spielabschnitt leichte Vorteile, so war die knappe, früh markierte Führung der Schuster-Elf zum Seitenwechsel auch nicht unverdient. Contrill Smith hatte sich des Leders an der Außenlinie ermächtigt, passte maßgerecht auf den freistehenden Marcel Paulus in Mittelstürmer-Position, der alleine vor Corbinian Wedlich diesem keine Abwehrmöglichkeit ließ. Der erste Neusorger Aufreger ging kurz vor dem Pausentee auf das Konto von Leon Traßl, sein gefährlicher Schuss auf das Haselmühler „Heiligtum“ flog aber über die Querstange.



Der Vizemeister der Kreisklasse West kam verbessert aus der Kabine zurück auf den Platz, wirkte vor allem offensiv entschlossener. MIchael Dörfler stand Mitte Halbzeit 2 dann zwei Mal im Brennpunkt. Erst zielte er per Flugkopfball am Tor vorbei, dann besaß Dörfler ein „Riesenbrett“, welches den Ausgleich einfach hätte bringen müssen: ASV-Goalie Michel Donatien rutschte weg, der Ball lag nun frei vor Dörfler, der ihn nur ins leere Tor hätte schieben müssen. Doch auch Dörfler verlor die Balance, rutschte ebenfalls weg beim Schuss, schließlich kullerte das Spielgerät dem Keeper wieder in die Hände (70.). Acht Minuten später klingelte es dann doch im ASV-Kasten. Nach einem Freistoß und einem folgenden Gestocher in der Haselmühler Box behielt Rene Hupas die Übersicht, fand eine Lücke und lochte mit einem platzierten Heber zum 1:1 ein (78.).



Bis zum Ende der regulären Spielzeit bemühten sich beide Mannschaften, den Lucky Punch zu setzen, doch verrichteten die Defensiven hüben wie drüben einen guten Job und liessen kein Tor mehr zu. Es ging also in die „Overtime“. In der hatte der Uhrenzeiger seine sechste Runde beendet, als Contrill Smith der entscheidende Treffer gelingen sollte: Nach Diagonalball von Joel Lichtenfeld nahm Smith die Kugel auf, versetzte den Gegenspieler, steuerte von der linken Angriffsseite aus Richtung Sechzehnereck und zog aus etwa 18 Metern ab. Das Leder nahm eine tückische Flugbahn und senkte sich unhaltbar für SVN-Schlussmann Corbinian Wedlich im langen Eck des Kastens ein.



„Erste Halbzeit war schwierig, da haben wir uns hart getan. Änderungen haben uns dann schon vor dem Seitenwechsel besser ins Spiel kommen lassen. Zweite Hälfte waren wir dann klar spielbestimmend, müssen dann einen Elfmeter bekommen. Normal halte ich mich im Bezug auf Schiedsrichterleistungen zurück, doch heute war es einfach der Wahnsinn. Jede Fifty-fifty-Entscheidung wurde gegen uns gepfiffen. Fouls nicht geahndet, ein Handspiel in letzter Sekunde ebenfalls, dann noch die Abseitsentscheidung, als wir den Ausgleich machen. Einfach sehr unglückliche Entscheidungen. Leider konnten wir uns nun heute nicht belohnen für eine geile Saison und für ein erneutes Comeback nach einem Rückstand. Unsere Pause, auf die wir so gehofft haben, muss nun noch warten. Es heißt, die Köpfe freizukriegen, wir haben nicht schlecht gespielt und wissen was wir können. Es heißt noch einmal alle Kräfte zu sammeln für den Freitag, egal wer kommt, beide Mannschaften sind richtige Brocken. Wieder in 50/50-Spiel, heute hätten wir den Sieg verdient gehabt, doch es sollte nicht sein“, so SVN-Coach Patrick Müller.



„Wir sind natürlich überglücklich, dass wir heute endlich den letzten Schritt gemacht haben, um nächstes Jahr auch wieder in der Kreisliga zu spielen. Dass es nach solch einer schwierigen Saison kein spielerischer Leckerbissen wird, war mir klar und ist mir im Nachhinein auch völlig egal, trotzdem gilt es hier nächstes Jahr einiges besser zu machen. Die erste Halbzeit haben wir es versäumt nach der Führung noch ein Tor draufzusetzen und so bringen wir den Gegner dann wieder ins Spiel. Neusorg hat uns gerade in der zweiten Hälfte extrem beschäftigt und so fiel auch der verdiente Ausgleich. Dass das entscheidende Tor dann durch einen Schuss fällt, der wohl nicht ganz so gewollt war, ist dann aus unserer Sicht natürlich schon glücklich. Egal, wir beschweren uns nicht und feiern erstmal richtig“, sagte ASV-Trainer Dominik Schuster.



Tore: 0:1 Marcel Paulus (8.), 1:1 Rene Hupas (78.), 1:2 Contrill Smith (97.) - Schiedsrichter: Paul Behlau - Zuschauer: 214 - Platzverweis: Gelb-Rot für Florian Horn (118./Neusorg)







Der ASV Haselmühl feiert den Kreisliga-Erhalt. – Foto: Verein









Dass im Fußball nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt, ist nichts Neues. Im Relegationsspiel gegen den SC Kirchenthumbach machte nun die U23 des FC Weiden-Ost diese schmerzliche Erfahrung. Am Ende bejubelten die Dumbacher den Kreisliga-Verbleib, während die Ostler nun noch eine letzte Chance besitzen.



Der FC Weiden-Ost II war vom Anstoß weg bis in die Verlängerung hinein die aktivere, dominante, einfach bessere Mannschaft. Das Problem des Vizemeisters der Kreisklasse Ost lag an diesem Tag im Kreinzl-Stadion zu Erbendorf einzig und allein in der mangelhaften Verwertung der vielen sich bietenden Chancen. So reichte dem Gegner in der letzten Minute der Verlängerung der quasi erste gefährliche Schuß auf das FC-Gehäuse, um das Ding zu ziehen: Nach einer Standardsituation kam Yannick Gutte aus einem Gestochere heraus in Ballbesitz, zog ab und traf - abgefälscht noch von einem Weidener Bein - zum frenetisch gefeierten 1:0-Siegtreffer ins Netz.



Spieler, Verantwortliche und Fans des SCK waren nach dem Schlusspfiff völlig aus dem Häuschen, konnten sie doch ihr Glück kaum fassen. Wohl hatte die Elf des Trainerduos Freiberger/Reisner über die gesamte Distanz kämpferisch alles ausgepackt, dass bei den vielen Möglichkeiten der Max-Reger-Städter den Dumbachern letztlich aber die Glücksgöttin Fortuna" zu Hilfe kam, darüber waren sich am Ende einer aufregenden Partie beide Seiten einig. Unter dem Strich ist es dem SCK egal, eine von vielen Aufs und Abs durchzogene Saison hat schließlich noch ein erfreuliches Ende gefunden.



„Tja, was soll ich sagen. Gut, dass ich nach dem Spiel in die Arbeit musste, weil schlafen hätte ich sicherlich nicht können nach dieser für uns mehr als unglücklichen Niederlage. Kirchenthumbach weiß wahrscheinlich selbst nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Wir waren über 120 Minuten die bessere Mannschaft, haben keine Chancen zugelassen, bis auf die eine, die dann zum Tor führte. Auf der anderen Seite haben wir haben leider den Führungstreffer mehrfach liegen lassen. Aber es nützt nichts, so ist der Fußball. Wenn du das Ding nicht machst, bekommst du es. Wir müssen uns abschütteln, eine Chance haben wir noch und darauf bereiten wir uns vor“, so FC-Coach Christian Schwarz.



„Ein unglaubliches Spiel. Weiden-Ost hat ein hervorragendes Spiel gemacht, jedoch seine zahlreichen Chancen nicht genutzt. Wir sind bis zur letzten Aktion im Spiel geblieben, haben an unsere Chance geglaubt und wurden am Ende dafür belohnt“, so ein überglücklicher Sportlicher Leiter des SCK Marcel Lohner



Tor: 0:1 Yannick Gutte (120.+1) - Schiedsrichter: Stefan Betz - Zuschauer: 446