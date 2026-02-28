Enge Kiste im Nachholspiel

Im Nachholspiel der Kreisklasse 4 setzte sich der TSV Milbertshofen in einer spannenden Partie knapp mit 3:2 gegen den TSV Turnerbund München durch. Vor 25 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Hausherren zunächst den besseren Start erwischten.

Bereits in der 21. Minute brachte Maximilian Lauter die Milbertshofener nach präzisem Zuspiel von der linken Seite mit 1:0 in Führung. Die Antwort des Turnerbunds ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später markierte Anton Beckenbauer aus kurzer Distanz den Ausgleich (24.). Doch fast im Gegenzug stellte Adnan Karim mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den alten Abstand wieder her (25.) – 2:1 für den TSV Milbertshofen.

Nach der Pause erhöhte der TSV Turnerbund den Druck. In der 70. Minute gelang Lukas Trump nach einem schnellen Konter der erneute Ausgleich zum 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Milos Nikolic einen Foulelfmeter sicher zum 3:2 verwandelte.