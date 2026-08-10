Enge Kiste, dennoch weiter gekommen!

Es entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel, indem beide Mannschaften Chancen hatten. Die Gäste aus Mergelstetten konnten dabei als erstes Team auch eine davon nutzen und gingen nach rund 20 Minuten in Führung. Unsere Mannschaft zeigte danach eine sehr gute Reaktion, indem Siekmann sich über außen durchsetzte, zu Felix Knaus ablegte und dieser aus knapp 20 Metern den Ausgleich erzielte. Leider kassierte man mit dem Halbzeitpfiff noch das 1:2 und musste somit mit einem Rückstand in die Pause. Nach dem Wechsel bemühte man sich sehr um den erneuten Ausgleich, welcher auch in der 58.Minute gelang. Jannik Bastillo steckte auf Felix Kaiser durch, der den Ball am weit herausgeeilten Gästekeeper vorbei im Tor unterbrachte. Das 3:2 fiel dann nach einem Mergelstetter Ballverlust im Zentrum, als der eingewechselte Yannick Fleischmann an den Ball kam und diesen perfekt aus 18 Metern in den Winkel zimmerte. Drei Minuten später musste man nach einer Roten Karte gegen Civelek mit 10 Mann weiterspielen, was natürlich nicht förderlich in dieser Situation war. Die letzten Minuten kämpfte unsere Mannschaft verbissen darum, die Führung zu halten. Zwar musste man noch einen Lattenknaller überstehen, doch auch eigene Kontermöglichkeiten zum 4:2 wären zur Beruhigung gut gewesen. Letztlich blieb es beim knappen, aber dennoch verdienten Weiterkommen gegen den SV Mergelstetten.