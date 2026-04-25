 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Enge Duelle im Mittelfeld, klare Rollen an der Spitze

Kellerteams im direkten Vergleich gefordert

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maxima Klassen

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Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der 24. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg LP bietet richtungsweisende Partien in allen Tabellenregionen.

Schafhausen empfängt Übach-Palenberg

Union Schafhausen II (10.) trifft auf den VfR Übach-Palenberg (15.), der dringend Punkte benötigt. Während Schafhausen sich im gesicherten Mittelfeld etablieren will, steht Übach-Palenberg unter Zugzwang. Das Hinspiel entschied Schafhausen knapp für sich. Ein erneuter Erfolg würde den Abstand nach unten vergrößern. Für die Gäste zählt hingegen nur ein Sieg.

Morgen, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
13:00

Klare Rollenverteilung: Rurich fordert den Spitzenreiter

Der FC Germania Rurich (11.) empfängt Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (1.). Dynamo reist mit makelloser Bilanz an und geht als klarer Favorit in die Partie. Rurich zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen und benötigt eine deutliche Steigerung. Das Hinspiel war torreich und endete knapp zugunsten Dynamos. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Brachelen vor unangenehmer Aufgabe in Oberbruch

Der BC Oberbruch (9.) trifft auf den Tabellenzweiten SV Brachelen. Die Gäste reisen mit breiter Brust nach dem klaren Sieg am vergangenen Spieltag an. Oberbruch präsentierte sich zuletzt formstark und dürfte ein unbequemer Gegner sein. Im Hinspiel setzte sich Brachelen knapp durch. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte in ihren jeweiligen Tabellenregionen.

Morgen, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
15:00live

Abstiegskampf pur: Karken gegen Geilenkirchen

Schlusslicht Grün-Weiß Karken (16.) empfängt den FSV Geilenkirchen-Hünshoven (14.). Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte. Karken wartet weiterhin auf Erfolgserlebnisse, während Geilenkirchen zuletzt knapp verlor. Das Hinspiel ging deutlich an Geilenkirchen. Die Partie hat richtungsweisenden Charakter.

Morgen, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:00

Weitere Spiele am Wochenende:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Roland Millich
Roland MillichMillich
15:00