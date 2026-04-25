Enge Duelle im Mittelfeld, klare Rollen an der Spitze Kellerteams im direkten Vergleich gefordert von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maxima Klassen

Der 24. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg LP bietet richtungsweisende Partien in allen Tabellenregionen.

Schafhausen empfängt Übach-Palenberg Union Schafhausen II (10.) trifft auf den VfR Übach-Palenberg (15.), der dringend Punkte benötigt. Während Schafhausen sich im gesicherten Mittelfeld etablieren will, steht Übach-Palenberg unter Zugzwang. Das Hinspiel entschied Schafhausen knapp für sich. Ein erneuter Erfolg würde den Abstand nach unten vergrößern. Für die Gäste zählt hingegen nur ein Sieg.

Klare Rollenverteilung: Rurich fordert den Spitzenreiter

Der FC Germania Rurich (11.) empfängt Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (1.). Dynamo reist mit makelloser Bilanz an und geht als klarer Favorit in die Partie. Rurich zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen und benötigt eine deutliche Steigerung. Das Hinspiel war torreich und endete knapp zugunsten Dynamos. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr FC Germania Rurich Rurich FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 PUSH

Brachelen vor unangenehmer Aufgabe in Oberbruch Der BC Oberbruch (9.) trifft auf den Tabellenzweiten SV Brachelen. Die Gäste reisen mit breiter Brust nach dem klaren Sieg am vergangenen Spieltag an. Oberbruch präsentierte sich zuletzt formstark und dürfte ein unbequemer Gegner sein. Im Hinspiel setzte sich Brachelen knapp durch. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte in ihren jeweiligen Tabellenregionen.

Morgen, 15:00 Uhr BC Oberbruch Oberbruch SV Brachelen Brachelen 15:00 live PUSH