Enge Derbys in Felsberg und Korbach – Schwalmstadt neuer Spitzenreiter

Ohne Probleme

Edermünde behielt im Duell gegen Neukirchen klar die Oberhand. Felix Mertsch verwandelte einen Foulelfmeter (15.), Maximilian Siebert verschärfte den Vorsprung (24.), und Leroy Bawuah sorgte mit einem ruhigen Abschluss vor der Pause (40.) für die Entscheidung. Neukirchen blieb zwar mutig, kam aber zu selten gefährlich vor das Heimtor; in der zweiten Hälfte kontrollierte der Gastgeber das Geschehen souverän.

Mehr zum Spiel hier.

Wolfhagen gelingt Befreiungsschlag