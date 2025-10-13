Enge Derbys in Felsberg und Korbach – Schwalmstadt neuer Spitzenreiter

Der 11. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 lieferte klare Ergebnisse in den Spitzenspielen und packende Szenen im Abstiegskampf. Während 1. FC Schwalmstadt sein Auswärtsspiel beim FSG Gudensberg knapp gewann und damit neuer Tabellenführer ist, boten die Derbys zwischen TSV Korbach und TSV Altenlotheim sowie FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und SG Brunslar/Wolfershausen intensive Duelle mit Toren und Wendungen.
Edermünde behielt im Duell gegen Neukirchen klar die Oberhand. Felix Mertsch verwandelte einen Foulelfmeter (15.), Maximilian Siebert verschärfte den Vorsprung (24.), und Leroy Bawuah sorgte mit einem ruhigen Abschluss vor der Pause (40.) für die Entscheidung. Neukirchen blieb zwar mutig, kam aber zu selten gefährlich vor das Heimtor; in der zweiten Hälfte kontrollierte der Gastgeber das Geschehen souverän.
Wolfhagen gelingt Befreiungsschlag
Wolfhagen II fertigte das Schlusslicht Mengeringhausen deutlich ab. Nach zähem Beginn brach die Defensive der Gastgeber nach dem ersten Gegentor (Dietrich, 57.) völlig auseinander und kassierte binnen kürzester Zeit vier Treffer. Ein Treffer von Löhndorf (80.) und ein Strafstoß von Vatrini (90.+) sorgten für den Endstand. Mengeringhausen bleibt weiter sieglos, während Wolfhagen seinen Aufwärtstrend bestätigt.
Spätes Remis
In einem engen Duell trennten sich Schrecksbach (13./11) und Mengsberg (12./14) mit 1:1. Can Rommel (60.) brachte die Gäste in Führung, doch in der Nachspielzeit rettete Janik Herndl (90.+3) per Kopf den Hausherren den Ausgleich. Beide Teams zeigten kämpferisch engagierte Partien, aber gute Chancen blieben selten – ein Unentschieden, das Schrecksbach mehr befreit als Mengsberg.
Sand bleibt Heimfestung
Der SSV Sand verteidigte seine weiße Heimweste erfolgreich gegen den FC Homberg. Arijan Ferati (32.) traf früh zur Führung, Homberg antwortete durch Hannes Seitz (44.), doch das Spiel kippte durch Enver Maslak. Der Joker machte mit Toren (65., 90.+4) den Unterschied – trotz Platzverweis gegen Sand (12.) blieb die Führung sicher.
Schwalmstadt erobert die Spitze
Im Spitzenspiel unterlag der bisherige Spitzenreiter Gudensberg knapp gegen Schwalmstadt mit 0:1. Niko Pepic erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer. Trotz optischer Überlegenheit gelang Gudensberg kein Tor, und in der Schlussphase sah Schwalmstadts Leonard Freund noch Gelb-Rot (90.), was die Spannung erhöhte.
Felsbergderby geht an Brunslar
Brunslar setzte sich im Derby bei Felsberg knapp durch. Sebastian Kraus brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (13.), Leon Folwerk (37., 78.) traf zweimal für die Gäste, Lukas Tippel (53.) hatte kurzzeitig ausgeglichen. Jermaine-Pascal Selzer sah in der Schlussphase Gelb-Rot (77.), wodurch Brunslar die Führung in Unterzahl geschickt verwaltete.
Unspektakuläres Unentschieden
Ein torarmes Spiel endete mit einem gerechten 1:1 zwischen Schauenburg und Melsungen. Leonard Finke (11.) brachte die Gäste früh in Führung, Max Heinemann (27.) glich aus. Schauenburg dominierte das Spielgeschehen, doch oft fehlte die Präzision im letzten Drittel – ein Punkt, mit dem beide Seiten leben können.
Spannung bis zum Schluss
Korbach gewann ein intensives Derby gegen Altenlotheim mit 3:2. Bjarne Deselaers (41., 53.) sowie Sven Leonhardt (42.) brachten die Hausherren klar in Führung, doch Altenlotheim kam durch Marlon Seibel (60.) und Robin Wissemann (63.) kurzzeitig zurück. Bis zum Schluss zitterten die Gastgeber, doch sie stemmten sich gegen die Aufholjagd und sicherten sich den Derbysieg.