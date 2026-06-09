Engbarth rettet Neuenkirchen im Derby einen Punkt

Im Derby zwischen BW Lohne und dem TuS Neuenkirchen teilten sich beide Teams zum Saisonabschluss die Punkte. Während Lohne früh in Führung ging und Platz fünf verteidigte, verdiente sich Neuenkirchen den Ausgleich nach einer dominanten zweiten Halbzeit.

Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Derby zwischen BW Lohne und dem TuS Neuenkirchen am letzten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Vor allem die Gäste bestimmten über weite Strecken die Partie, mussten sich nach zahlreichen vergebenen Chancen aber mit einem Punkt zufriedengeben.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start. Bereits in der dritten Minute traf Jasmin Lenkering zur frühen Führung für BW Lohne. „Wir haben heute alles gegen starke Neuenkirchener gegeben“, sagte Trainer Thomas Bokern nach der Partie. Seine Mannschaft habe vor allem in den ersten 15 Minuten überzeugt und sich darüber hinaus weitere Möglichkeiten bis Mitte beziehungsweise Ende der ersten Halbzeit erspielt.

Neuenkirchen zeigte sich vom frühen Rückstand jedoch unbeeindruckt. „Kurz nach Anpfiff mussten wir in der dritten Minute bereits das 1:0 der Gastgeberinnen schlucken. Wir hatten diesen einen Ball nicht gut verteidigt und schon war es passiert“, erklärte Trainer Markus Gertz. Danach habe jedoch „ein Sturmlauf auf das Lohner Tor“ begonnen. Immer wieder scheiterten die Gäste entweder an der starken Lohner Torhüterin oder an der eigenen Chancenverwertung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neuenkirchen spielbestimmend. „In der zweiten Halbzeit gab es das gleiche Bild. Wir spielten einen Angriff nach dem anderen – leider ohne Erfolg“, sagte Gertz. Lohne verteidigte leidenschaftlich, musste aber zunehmend Druckphasen der Gäste überstehen.

In der 75. Minute reagierte Neuenkirchen taktisch und stellte auf Dreierkette um. „Wir wollten so noch mehr Druck ausüben. Dies gelang uns auch richtig gut“, erklärte Gertz. Vier Minuten später fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Janina Jendrzejewski steckte den Ball auf Sophia Engbarth durch, die die Torhüterin umkurvte und aus spitzem Winkel zum 1:1 einschob. Für Engbarth war es bereits der 26. Saisontreffer, womit sie erneut die Torjägerkanone gewann.

BW Lohne musste nach dem Ausgleich zwar weiter verteidigen, brachte das Remis aber über die Zeit. „Insgesamt war Neuenkirchen die bessere Mannschaft, aber wir haben alles dagegen gehalten“, bilanzierte Bokern. Mit dem Punktgewinn sicherte sich Lohne zum Saisonabschluss Rang fünf in der Abschlusstabelle.

Neuenkirchen beendet die Spielzeit nach einer starken Rückrunde auf dem vierten Tabellenplatz. „Nach dem Tor konnten wir uns in keine gefährliche Position mehr bringen und beenden die Saison mit einem sehr guten vierten Platz“, sagte Gertz.