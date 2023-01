Engagierter Auftritt beim „Reinhard Cup“ in Erfurt

Eine Auswahl unserer Herrenmannschaft nahm am Wochenende beim Reinhard Cup des TSV Kerspleben in der Erfurter Riethsporthalle teil. Letztlich konnte man zwar nur den 7. Platz erreichen, doch dieser spiegelte die vor allem spielerische Leistung nicht wieder. Michael Wenk durfte sich hingegen besonders auszeichnen und wurde mit überwältigender Mehrheit zum Torhüter des Turniers gewählt. In einer sehr stark besetzten Vorrundengruppe spielten unsere Herren zunächst gegen Großrudestedt (Kreisoberliga) stark auf. Es hätte 3:0 stehen müssen, ehe der Gegner das erste mal vor unser Tor kam. Doch ein Strafstoß führte zum 0:1 und der Faden ging verloren, letztlich endete das Auftaktspiel 0:2. Auch gegen Kölleda (Landesklasse) war man das spielerisch bessere Team - führte sogar 2:1 kurz vor Ende, doch gab es leichtfertig 2:3 her. Gegen Vieselbach - den starken späteren Turniersieger - war man das erste mal wirklich spielerisch unterlegen und verlor knapp 1:2. Das anschließende Spiel um Platz 7 gewann man jedoch nach Rückstand deutlich mit 3:1 gegen Mediengroup Erfurt. Insgesamt war es ein sehr couragierter Auftritt unserer jungen Mannschaft in einem sehr stark besetzten Turnier.