Engagierte Speller verlieren 1:3 gegen Spitzenteam Schöningen

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Während sich Schöningen nach vier sieglosen Spielen in Serie mit dem Erfolg im Emsland im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg eindrucksvoll zurückmeldete, wartet der SCSV jetzt seit sieben Spielen auf einen Sieg. „Eigentlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht“, sagte der Sportliche Leiter Markus Schütte. Trotz Personalsorgen stimmte die Leistung. Allerdings nutzte der Gast Fehler der Speller im Stile einer Spitzenmannschaft. „Das war ein richtig starker Gegner“, bekannte Schütte, der eins der besseren SCSV-Heimspiel gesehen hatte.

Beide Mannschaften machten von Beginn an deutlich, dass sie diese wichtige Partie gewinnen wollten. „Er gab schon Abschlüsse“, stellte Schütte nach fünf Minuten fest. Spelle war trotz einiger Personalsorgen gut im Spiel und hatte auch Möglichkeiten etwa durch Luca Tersteeg per Kopfball und Freistoß. „Die Körpersprache ist gut. Wir spielen gut nach vorn“, erklärte Schütte. Aber Spelle schoss vor dem Seitenwechsel kein Tor.

Die Fußball-Sport-Vereinigung erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Nach einem Speller Ballverlust reagierten die Gäste schnell. Der Treffer von Ousman Touray (34.) gab den Aufstiegshoffnungen der Emsländer einen kräftigen Dämpfer.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte Marvin Kehl per Kopf nach einer präzisen Flanke von Jan-Hubert Elpermann auf 1:2. Die Fans durften nach dem sechsten Saisontreffer des quirligen Mittelfelspielers wieder hoffen.

Allerdings nicht lange. Denn nur drei Minuten später stellte der Ex-Magdeburger Christian Beck nach einem Zuspiel von außen den alten Abstand wieder her. Spelle bemühte sich, kam aber kaum noch zu klaren Chancen, während Schöningen bei Kontern gefährlich blieb. Insgesamt sei der Sieg der durchschlagskräftigen Gäste nicht unverdient, bekannte Schütte.

Spelles Trainer Tobias Harink veränderte die Startelf gegen Schöningen im Vergleich zum 2:2 bei Heeslinger SC auf drei Positionen: Jan-Hubert Elpermann, Tjark Höpfner und Artem Popov kamen für Christian Düker, der zunächst zuschauen musste, sowie Steffen Wranik und Niklas Oswald, die erkrankt ausfielen. Zudem fehlten Jannik Landwehr, Steffen Schepers, Anton Popov und Elias Leferink. Auf der Bank saßen mit Mattis Niemann und Alex Moll, der am Freitag standesamtlich geheiratet hat, zwei Torwarte. FSV-Coach Christian Benbennek vertraute der Mannschaft, die zuletzt beim 0:0 in Hildesheim begann.

Nächsten Sonntag bei Arminia Hannover

Am nächsten Sonntag muss der SCSV um 15 Uhr bei Arminia Hannover antreten. Die Landeshauptstädter haben in der Hinrunde in Spelle 2:0 gewonnen.

SC Spelle-Venhaus - FSV Schöningen 1:3 (0:2)

SC Spelle-Venhaus: Lichtenstein - Jesgarzewski (76. Düker), Dosquet, Elpermann, Krone - Tersteeg, Stegemann (83. Ahillen) - Artem Popov (61. Winnemöller), Kehl, Höpfner (70. Jan Popov) - Strotmann (76. Ahrens).- Trainer: Tobias Harink.

FSV Schöningen: Dahncke - Ademeit, Skoda (67. Palacios), Lutz (59. Arnold), Beck, Bremer, Mansaray (80. Winter), Niemann (43. Sari), Sauer, Touray (76. Evers), Reiche.- Trainer: Christian Benbennek.

Tore: 0:1 Osman Shamzu Mansaray (20.), 0:2 Ousman Touray (34.), 1:2 Marvin Kehl (50.), 1:3 Christian Beck (54.) .

Zuschauer: 300 im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle.

Schiedsrichter: Felix Armhold (SV Ahlerstedt-Ottendorf/Ahlerstedt).