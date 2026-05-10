Engagierte Leistung von Wolfsanger II leider nicht belohnt

– Foto: Johannes Hetzer

Im Derby gegen Ihringshausen wollten die Wölfe ihr Chance auf den direkten Klassenerhalt wahren. Dies gelang leider nicht, obwohl das Spiel in Ihringshausen zunächst ausgeglichen begann. Bei beiden Mannschaften war die Fehlpassquote zunächst relativ hoch, so dass kein gescheiter Spielfluss zustande kam. Das Spiel verlief bis zum 1:0 für Ihringshausen durch F. Sonnenschein in der 32. Minute ausgeglichen. Danach übernahm Ihringshausen mehr die Kontrolle und kam kurz vor der Pause durch J. Künneke zum 2:0 nach einer Ecke. Beide Tore waren aus Sicht der Wölfe vermeidbar, aber so ging man mit einem 0:2 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff stand dann zunächst der Schiedsrichter mit umstrittenen Entscheidungen im Mittelpunkt, der sowohl Hendrik Hussmann als auch den Trainer der Gastgeber Marcel Kahl mit Rot vom Platz schickte. Kurze Zeit später konnten die Wölfe aus ihrer Überzahl Kapital schlagen. J. Faulstich verwandelte einen Elfmeter nach Foul an R. Taloi sicher zum 1:2.

Danach verlagerte Wolfsanger das Spiel mehr in die Hälfte von Ihringshausen, wobei die Gastgeber durch Konter gefährlich blieben. Nach einem Foul an Ruth verwandelte Künneke den fälligen Freistoß sehenswert zum 3:1 für die Gastgeber (76. Minute). Die Wölfe versuchten danach nochmal alles kamen aber nicht über den Anschlusstreffer durch E.Tangel in der 83. Minute hinaus.

Somit steht eine bittere Derby-Pleite für Wolfsanger II, die nach wie vor tief im Abstiegskampf stecken. Weiter geht es bereits am Mittwoch den 13. Mai in Nieste.