Engagierte Leistung - keine Punkte

Eine unnötige und zu hohe Niederlage musste wir gegen SGM SW Rottenacker/​Munderkingen einstecken. Am vergangenen Sonntag wäre bei konsequenter Chancenverwertung und ohne haarsträubende individuelle Abwehrfehler mehr drin gewesen. In Halbzeit eins versäumten wir es, uns für ein engagiertes Spiel zu belohnen. Guten Torgelegenheiten, unter anderem ein Foulelfmeter, den Tim Schweizer übers Tor schoss, ließen wir ungenutzt. Auch in der zweiten Halbzeit spielten wir eine ordentliche Partie, hatten unsere Chancen und standen in der Abwehr recht stabil – bis Mitte der zweiten Hälfte. Innerhalb von drei Minuten schenkten wir die Partie her. Zwei eklatante Fehler in unserem Aufbauspiel in Minute 69 und 72 nutzten die Gastgeber eiskalt zur 2:0-Führung. Zwar waren wir in der verbleibenden Spielzeit durch offensive Einwechslungen bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen. SW Donau stand aber sicher und ließ kaum mehr etwas zu. In der 88. Minute setzten die Hausherren nach einem Freistoß und dem 3:0 den Schlusspunkt.

An Ostern geht es gleich zweimal um wichtige Bezirksliga-Punkte. Am Gründonnerstag gegen Westerheim und am Ostermontag in Eggingen.