Engagierte Leistung führt zu gutem Ergebnis

Wenn der Trainer bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage von einem guten Ergebnis spricht, muss es sich um einen vorher als sehr stark einzuschätzenden Gegner handeln. Am Sonntag musste sich die FCS-U17 in Quierschied dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 am ersten Spieltag der neuen NLZ-Nachwuchsliga mit diesem Ergebnis beugen. "Wir haben gegen eines der Top-NLZ-Teams gespielt, sie werden in unserer Gruppe mit ziemlicher Sicherheit zu den drei besseren Teams gehören. Wir haben eine gute Leistung geboten, haben ihnen lange Paroli geboten, vor allem im zweiten Durchgang, so dass sie nicht davonziehen konnten. Sie hatten außer den Treffern auch nicht viel mehr Möglichkeiten. Wir machen Fehler, die sie ausnutzen. Wir müssen in den kommenden Spielen unsere Fehler minimieren und vorne mal treffen, dann kommen wir zu besseren Ergebnissen", sagte Trainer Sven Borgard, für den es auch das erste Bundesligaspiel als Trainer war. Die Mainzer Treffer vor der Pause erzielten Yannis Luca Klein (9.) und Fynn Christian Wombacher (28.). Luca Michel Hampel legte per verwandeltem Strafstoß in der 69. Minute den 0:3-Endstand nach.