„Engagiert, aber unglücklich“ – Geretsried II gibt Tabellenführung ab

Fabian Raic hatte die Geretsrieder mit einem direkten Freistoßtor in Führung gebracht (18.). Der folgende Ausgleich war dann ebenfalls ein ruhender Ball, der direkt im Tor landen sollte. Wenngleich der Halbfeldfreistoß von Niklas Betz den Torerfolg gar nicht als originäres Ziel hatte. Vielmehr war es ein Missverständnis in der Geretsrieder Hintermannschaft, der den Ball ins Tor trudeln ließ (22.). „Ein blödes Gegentor. Das war ein Momentum-Killer“, ärgerte sich Haustein.

Auf die Führung durch den Berger Top-Torjäger Marcel Höhne (30.) fanden dann wiederum die Geretsrieder postwendend eine Antwort. Georg Kanzler staubte ab, nachdem eine Ecke von Thomas Schnaderbeck vom zweiten Pfosten zurück ins Feld prallte (35.). Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Die Geretsrieder kamen etwas besser aus der Halbzeitpause, Christoph Klein traf mit der ersten Gelegenheit allerdings nur den Außenpfosten. Die Gäste waren effizienter, Bernard Crnjak köpfte sie wieder in Führung (59.). „Das hat sie auf die Siegerstraße gebracht“, sagt Lukas Haustein. Denn so musste die TuS-Reserve in der Schlussphase in die Offensive gehen. Marcel Höhne nutzte die entstehenden Räume eiskalt und machte bereits relativ früh den Deckel auf die Partie (77.). „Wir waren super engagiert, am Ende aber die etwas unglücklichere Mannschaft“, bilanziert der TuS-Coach.