Engagement allein reicht nicht Der SSV Ulm 1846 muss sich beim VfB Stuttgart II mit einem Punkt begnügen +++ Die Spatzen sind spielbestimmend, vor dem gegnerischen Tor aber auch zu harmlos

Schon kurz nach dem Schlusspfiff wurde unter den Fans des SSV Ulm 1846 eifrig diskutiert. Die einen wähnten das Glas halb voll, die anderen halb leer. Ja, die Spatzen haben in der gesamten Hinrunde der Regionalliga Südwest bislang erst eine Niederlage kassiert. Sie sind immer noch Tabellenführer, haben drei Punkte Vorsprung auf Verfolger TSV Steinbach Haiger. Aber sie haben eben am Samstagnachmittag beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart II wieder nur einen Punkt geholt. Trainer Thomas Wörle gehört definitiv dem Lager der Optimisten an. Nach dem Remis in Stuttgart sagte er: „Ergebnis und Leistung passen dieses Mal nicht zusammen. Im dritten Spiel dieser Woche haben wir sehr engagiert und mit einer hohen Bereitschaft gespielt.“

Die Chancen auf den Sieg in Stuttgart waren durchaus da. Bereits nach einer guten Minute tauchte Lucas Röser vor dem VfB-Tor auf, agierte aber glücklos. In den zwölften Minuten vergab Röser eine weitere gute Möglichkeit. Die Gastgeber versuchten, die Räume eng zu machen. Dennoch schafften es die Spatzen immer wieder, mit schönen Kombinationen zum Abschluss zu kommen. Was fehlte, war das Tor. „Im Großen und Ganzen hatten wir das Spiel gut im Griff, aber es fehlte das Quäntchen Glück“, meinte Mittelfeldspieler Philipp Maier. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener, die Stuttgarter Bundesliga-Reserve scheiterte aber ein ums andere Mal an der Ulmer Hintermannschaft, die nichts anbrennen ließ. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste spielbestimmend, entwickelten aber kaum Zug zum Tor. Chancen gab es nur noch sporadisch. So wie in der 64. Minute, als sich Nico Jann und Marcel Schmidts auf der linken Seite durchsetzten. Schmidts bediente Moritz Hannemann, aber dessen Schuss war zu harmlos. Weitere Möglichkeiten, doch noch das Tor des Tages zu erzielen, hatten in der Folgezeit die eingewechselten Tobias Rühle und Dennis Chessa. Der VfB seinerseits hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst nur noch aufs Kontern verlagert. In der Schlussphase ging der SSV Ulm 1846 trotzdem noch einmal volles Risiko, erhöhte die Schlagzahl in der Offensive. Christoph Maier hatte in der Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Stuttgarts Schlussmann Nicolas Glaus parierte. So blieb es beim 0:0. Wörle: „Wir hätten einen Sieg verdient gehabt. Fast über die gesamte Spielzeit waren wir die bessere Mannschaft.“ Lokalsport NU

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz - Zuschauer: 570