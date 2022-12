Eng engagéiert Stengeforter Ekipp ouini awer ze Iwereegen

Dei 1 Halbzäit war Zéi mat engen liichten Iwergewiicht vir Stengefort.

Kombinatiounen an der Stengeforter Ekipp war besser ouini awer dat ganst an engem Goal em ze setzen.

An den 2. 45 miniten do huet Stengefort awer een Krak erob geschalt an den Rai huet dun och den 1-0 vir Stengefort erangesaat no enger gudder Kombinatioun an den Stengeforter Reien.

Dun huet Stengefort iwer dei ganz 2 Halbzäit awer Spilleresch besser ausgesin an hat awer Krempess vir den 2 Goal ze Markéieren.