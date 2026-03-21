Enes-Yigit Tuzcu glänzt: SC Hansa 11 feiert 7:2-Heimsieg

Zweikampf in Hamburg - Füllbild. – Foto: red/KI

Der SC Hansa 11 lässt sich in der Hamburger Kreisliga 7 auch von einem frühen Rückstand gegen den Bahrenfelder SV 19 nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem Enes-Yigit Tuzcu drückt dem klaren 7:2-Erfolg mit einem Dreierpack seinen Stempel auf.

Mit dem Erfolg untermauert der SC Hansa 11 seine Position im oberen Mittelfeld der Liga. Vor dem Spieltag lag das Team mit 29 Punkten auf Rang fünf und hatte bei einem Spiel weniger als einige direkte Konkurrenten ohnehin die Chance, seinen Platz weiter zu festigen. Der Bahrenfelder SV 19 hingegen reiste als Tabellenvorletzter mit nur 13 Punkten an und musste bereits im Vorfeld mit einer schwierigen Ausgangslage leben. Auf dem Platz wurde dieser Tabellenunterschied nach dem frühen Führungstor dann immer deutlicher sichtbar.

Der SC Hansa 11 hat in der Hamburger Kreisliga 7 einen auch in dieser Höhe bemerkenswerten Heimsieg eingefahren und den Bahrenfelder SV 19 mit 7:2 bezwungen. Dabei begann die Partie für die Mannschaft von Trainer Andre Kordts alles andere als ideal, denn die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach zwei Minuten durch Leon King mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten - und sie fiel am Ende so deutlich aus, dass sich das Spiel noch zu einer der klarsten Angelegenheiten des Freitags entwickelte.

Früher Rückstand, dann übernimmt Hansa 11 komplett

Dass der Bahrenfelder SV 19 nach nur zwei Minuten durch King in Führung ging, hätte der Partie aus Gästesicht eigentlich die gewünschte Richtung geben können. Doch statt Verunsicherung zeigte der SC Hansa 11 eine schnelle und konsequente Reaktion. Bereits vier Minuten später stellte Hendrik Ramke auf 1:1 und sorgte damit früh für die Korrektur des Fehlstarts. Dieser Treffer wirkte wie ein Türöffner für die Gastgeber, die in der Folge die Kontrolle übernahmen und das Spiel zunehmend an sich rissen.

Noch vor der 20. Minute drehte erneut Ramke die Begegnung endgültig. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 2:1 und legte damit den Grundstein für eine erste dominantere Phase der Gastgeber. Der SC Hansa 11 nutzte die entstandene Euphorie konsequent aus und legte nur zehn Minuten später den dritten Treffer nach. Gino Maximilian Diallo erhöhte in der 29. Minute auf 3:1, ehe Enes-Yigit Tuzcu nur drei Minuten später das 4:1 folgen ließ.

Aus einem frühen Rückstand war damit binnen einer halben Stunde eine klare Führung geworden. Gerade diese Reaktion spricht für die Stabilität der Mannschaft von Kordts, die sich vom Rückschlag zu Beginn weder aus dem Konzept bringen ließ noch lange brauchte, um die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Zur Pause hatte sich der SC Hansa 11 bereits ein komfortables Polster herausgeschossen und deutete an, dass gegen den Bahrenfelder SV 19 an diesem Tag noch deutlich mehr möglich sein würde.

Tuzcu und Diallo sorgen für die klare Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SC Hansa 11 die tonangebende Mannschaft. Wieder war es Tuzcu, der den nächsten Treffer setzte und in der 54. Minute auf 5:1 erhöhte. Spätestens damit war die Begegnung entschieden. Während die Gastgeber ihre Überlegenheit weiter in Tore ummünzten, gelang es dem Bahrenfelder SV 19 nicht, noch einmal nachhaltig Spannung in die Partie zu bringen.

Besonders auffällig war unter Flutlicht die Effektivität der Hansa-Offensive. Tuzcu schnürte mit seinen Treffern in der 32., 54. und 77. Minute einen Dreierpack und avancierte damit zum auffälligsten Offensivspieler der Gastgeber. Doch auch Diallo drückte der Partie mit zwei Treffern seinen Stempel auf. Nach seinem 3:1 ließ er in der 80. Minute auch das 7:1 folgen und schraubte das Ergebnis endgültig in eine Höhe, die den Spielverlauf nach dem 1:1 sehr deutlich widerspiegelte.

Dass der Bahrenfelder SV 19 in der 86. Minute durch Max Luca Schmidt noch zum 2:7 kam, änderte am Gesamtbild nichts mehr. Für die Gäste blieb es am Ende eine weitere bittere Niederlage im Tabellenkeller, während der SC Hansa 11 seine Position im oberen Mittelfeld festigte und gleichzeitig den Blick nach oben gerichtet halten darf. Gerade angesichts der engen Konstellation hinter dem Spitzentrio aus HEBC Hamburg III, FC St. Pauli V und SC Sternschanze II sind solche klaren Siege von besonderem Wert. Der Bahrenfelder SV 19 bleibt dagegen tief im Tabellenkeller stecken und musste einmal mehr erfahren, dass eine Führung nicht immer gleichbedeutend mit Punkten ist.

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