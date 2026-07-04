Enes Muric kehrt zum SV Bevern zurück

– Foto: Nicolas Hofmann

Der SV Bevern hat mit Enes Muric einen Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Der 28-Jährige kehrt nach seiner ersten Station in der Saison 2019/20 zum Landesligisten zurück und soll das zentrale Mittelfeld verstärken.

Muric bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte er unter anderem für den BV Cloppenburg, den TuS Bersenbrück und den SV Wilhelmshaven. Beim SV Bevern ist der Mittelfeldspieler flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achterposition agieren.

In der abgelaufenen Saison spielte er in Wilhelmshaven vier Mal Oberliga in der Hinrunde, ehe es Muric zur Rückrunde nach Friesoythe zog, wo er zwölf Spiele in der Bezirksliga absolvierte.

Trainer Lukas Ortmann freut sich über die Rückkehr des 28-Jährigen: „Enes ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl auf der 8, als auch auf der 6 wohl. Mit seiner kämpferischen Art und seiner starken Mentalität verkörpert Enes genau die Eigenschaften, die wir beim SV Bevern sehen wollen.“