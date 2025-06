Enes Bozkurt verstärkt den FC Alte Haide DSC München

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich, mit Enes Bozkurt einen engagierten und talentierten zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Saison gewinnen zu können. Der am 24. Januar 2002 geborene Spieler bringt eine abwechslungsreiche sportliche Laufbahn, viel Potential und eine große Portion Motivation mit.

Enes begann seine fußballerische Ausbildung in der U15 des FC Milbertshofen in der Bayernliga, bevor er zwei Jahre in der U17-Landesliga für den SV Fürstenfeldbruck spielte. Nach einer Auszeit vom Fußball, in der er sich im Kampfsport versuchte, kehrte er mit frischem Elan zurück und fand über den FC Wacker München wieder Anschluss an den Fußballsport.