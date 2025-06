Enes Altay kehrt zum FV Ravensburg zurück

Vorbereitung startet in wenigen Tagen

Für Altay beginnt das neue Kapitel am Montag, wenn beim FV Ravensburg die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beginnt. Nur wenige Wochen nach dem geschafften Klassenerhalt richtet der Verein den Blick bereits wieder nach vorne. Die Planungen laufen auf Hochtouren, auch ein paar Vorbereitungsspiele stehen schon fest.

Am Samstag, den 28. Juni trifft die Mannschaft von Cheftrainer Rahman Soyudogru auf den Regionalligisten FC Memmingen. Gespielt wird um 15:30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Fischbach. Eine Woche später, am Sonntag, den 6. Juli, folgt ein weiteres Testspiel beim Regionalligisten FV Illertissen. Anstoß ist um 16:45 Uhr. Danach steht ein Auswärtsspiel beim 1. FC Sonthofen am Samstag, den 12. Juli um 14:00 Uhr an.

Saisonauftakt am ersten Augustwochenende

Die neue Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg startet am ersten Augustwochenende. Bis dahin bleiben Trainerteam und Mannschaft rund sechs Wochen Zeit, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen. Mit der Rückkehr von Enes Altay setzt der FV Ravensburg ein weiteres Zeichen für seine Entwicklungsstrategie, in der junge Spieler aus der Region eine zentrale Rolle spielen sollen.