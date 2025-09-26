Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die DJK Vilzing will in Eichstätt nachlegen. – Foto: Adrian Goldberg
»Energielevel halten«: Nach dem Höhepunkt folgt der Alltag
Samstag - 11. Spieltag: Die DJK Vilzing ist nach dem 1:0-Coup gegen den FC Bayern zu Gast beim VfB Eichstätt
Nach dem Highlight wartet der Alltag: Für die DJK Vilzing geht`s am Samstag in der Regionalliga Bayern nach dem 1:0-Coup zuhause gegen die Profireserve des FC Bayern vor über 1.700 Zuschauern mit dem Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt weiter. Die Nord-Oberbayern sind als Meister der Bayernliga Nord vor der Saison in die höchste Amateurklasse zurückgekehrt und haben als Aufsteiger einen formidablen Start hingelegt. Das wird also eine knackige Aufgabe für Weber, Jünger, Haas und Kollegen. Erfreulich aus Vilzinger Sicht: Cheftrainer Thorsten Kirschbaum ist nach seiner abgebrummten Sperre wieder an der Seitenlinie mit dabei. Anpfiff im Hirsch-Sportpark ist um 14 Uhr.
Das sagt Thorsten Kirschbaum vor der Partie in Eichstätt: "Gegen die Bayern, das war ein Heimspiel, wie man es sich vorstellt. Jetzt erwartet uns aber in Eichstätt eine ganz andere Partie. Der VfB hat bislang erst ein Heimspiel verloren, agiert aggressiv und schaltet blitzschnell um. Wir müssen das gleiche Engergielevel wie gegen die Bayern erreichen, wenn wir etwas holen wollen. Wir müssen den Kampf annehmen, und wir werden den Kampf annehmen."
Personalien DJK Vilzing: Regeneration heißt das Zauberwort: Die intensive Partie gegen die Bayern-Amateure hat Kraft gekostet, einige Akteure sind angeschlagen, wie zum Beispiel Martin Mihaylov, der nach wie vor Kranheitssymptome aufweist - Einsatz fraglich! Die langzeitverletzten Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner, Jakob Zitzelsberger und Daniel Steininger fallen wie gehabt aus.
Das sagt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm: "Vilzing hatte ein sehr schweres Auftaktprogramm und einiges an Verletzungspech. Trotz einiger Ausfälle haben sie qualitativ immer noch einen hochwertigen Kader, das haben sie jüngst am Dienstag gegen die Bayern unter Beweis gestellt. Da sieht man, zu was sie in der Lage sind. Wir freuen uns auf die Herausforderung, die wir hochmotiviert angehen."
Personalien VfB Eichstätt: Bis auf die langzeitverletzten Jonas Perconti, Daniel Hofrichter und Paul Massari stehen alle Akteure zur Verfügung.