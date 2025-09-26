»Energielevel halten«: Nach dem Höhepunkt folgt der Alltag

Nach dem Highlight wartet der Alltag: Für die DJK Vilzing geht`s am Samstag in der Regionalliga Bayern nach dem 1:0-Coup zuhause gegen die Profireserve des FC Bayern vor über 1.700 Zuschauern mit dem Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt weiter. Die Nord-Oberbayern sind als Meister der Bayernliga Nord vor der Saison in die höchste Amateurklasse zurückgekehrt und haben als Aufsteiger einen formidablen Start hingelegt. Das wird also eine knackige Aufgabe für Weber, Jünger, Haas und Kollegen. Erfreulich aus Vilzinger Sicht: Cheftrainer Thorsten Kirschbaum ist nach seiner abgebrummten Sperre wieder an der Seitenlinie mit dabei. Anpfiff im Hirsch-Sportpark ist um 14 Uhr.