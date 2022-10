Energiekrise der Eintracht Nach 3:1-Führung unterliegen die Bad Kreuznacher im Verbandspokal dem TSV Gau-Odernheim mit 3:6

Bad Kreuznach/Gau-Odernheim. Von wegen Energiekrise. Im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals zeigte der TSV Gau-Odernheim vielmehr eine Energieleistung vom Feinsten und holte in der Schlussphase einer über weite Phasen dramatischen Partie einen 1:3-Rückstand zum 3:3 auf. In der Verlängerung hatte der Verbandsligist dann sogar den längeren Atem und setzte sich auf dem flutlichtumleuchteten Kunstrasen in Winzenheim schließlich doch deutlich mit 6:3 (3:3, 0:0) durch.

In der Schlussphase hatten die Gäste aus Rheinhessen in Überzahl gespielt, denn ausgerechnet Ex-TSVler Berkan Celebi hatte in der Nachspielzeit die Gelb-rote Karte gesehen. Ihm folgte anschließend auch noch der eingewechselte Niklas Wollmann – ebenfalls mit Ampelkarte. Mit zwei Mann weniger waren die wackeren Gastgeber nach einem kraftaufreibenden Pokalfight in der Verlängerung einfach nur platt.

Ein Pokalspiel wie aus dem Fußball-Lehrbuch Es war ein Pokalspiel wie aus dem Buche: Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Landesliga-Fußballer, der Underdog aus der Kurstadt, noch wie der sichere Sieger ausgesehen. Nach torloser und ereignisarmer erster Hälfte hatten die Bad Kreuznacher nämlich durch die Treffer von Deniz Darcan, Sebastian Baumann und ein Eigentor der Gäste bei einem Gegentreffer von Fabio Moreno Fell mit 3:1 vornegelegen. Zu diesem Zeitpunkt absolut verdient, denn die klassentiefere Eintracht hatte Gau-Odernheim fest im Griff. Einzig was die Nahestädter versäumten, den Sack zuzumachen. Die Chancen, darunter ein Lattentreffer von Nils Flühr, waren da. Oliver Holste, der dem Sieger am Ende fair gratulierte, war sicher: „Das 4:1 hätten unsere machen müssen. Das wäre es wohl gewesen“, so der Sportliche Leiter der Bad Kreuznacher.