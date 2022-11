Energiekosten-Nöte: Vereinspauschale wird 2023 verdoppelt Das Bayerische Kabinett nimmt die Sorgen der Vereine ernst und beschließt eine erste Maßnahme

"Der Sport wurde nicht vergessen und muss sich – wie in der Corona-Pandemie – auch nicht hinten anstellen! Die Verdopplung der Vereinspauschale ist ein klares Signal, das unseren Vereinen zumindest eine gewisse Planungssicherheit in besonders unsicheren Zeiten gibt“, betont BFV-Präsident Christoph Kern: "Ebenso klar ist aber auch, dass heute niemand sagen kann, wie sich gerade die Preise für Energie entwickeln, die energieintensiven Monate stehen uns erst noch bevor. Viele der Verantwortlichen in den Vereinen werden erst dann wirklich wissen, was die Uhr geschlagen hat, wenn die ersten Abrechnungen nach der Heizperiode kommen. Von daher ist es besonders wichtig, dass das Kabinett dem Sport in Bayern auch hier die Tür geöffnet hat und mithilfe des Härtefallfonds nachsteuern kann. Denn es darf sich nicht noch einmal wiederholen, dass Sportstätten geschlossen werden müssen!“







So heißt es im Beschlusspapier des Kabinetts, dass es den „Bayerischen Härtefallfonds“ für soziales Leben und Infrastruktur geben soll, "mit dessen Hilfe Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie zum Beispiel Krankenhäuser, Reha- und Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Privatschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Studentenwerke, Sport (hierfür soll bereits jetzt für 2023 die Vereinspauschale verdoppelt werden), Kultur und Medien sowie Vereine unterstützt werden können, die keine oder zu geringe Bundeshilfen erhalten und die sich aufgrund der aktuellen Energiekrise in einer existenzbedrohenden Lage befinden. Dies erstreckt sich nicht auf kommunale Einrichtungen."