Energiekosten bereiten KSB Neuss Sorgen Zahlreiche Themen arbeitete der Sportbund Rhein-Kreis Neuss auf seiner jüngsten Klausurtagung ab. Auch die steigenden Flüchtlingszahlen spielten eine Rolle.

Bei seiner jährlichen Klausurtagung hat der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) mit den Sportverbänden der kreisangehörigen Kommunen und Vertretern des Kreissportamts die aktuellen Themen und Herausforderungen in der Region besprochen. Im Akademie- und Tagungshotel Große Ledder in Wermelskirchen lag der Fokus auf der Zukunft des Sports und seine Wertigkeit in der Gesellschaft und Politik. Aktuelle Themen waren die aus dem Ukraine-Krieg entstandenen hohen Energiekosten und die erneute Verschärfung der Flüchtlingssituation mit den Folgen für die Sportvereine.