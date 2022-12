Energie-Preisbremse: Vereine können bestimmte Maßnahmen nutzen Vereinspauschale wird für 2023 erneut verdoppelt, zudem gibt es auch Härtefallfonds

"Der Sport wurde nicht vergessen und muss sich – wie oftmals in der Corona-Pandemie – auch nicht hintenanstellen! Das frühzeitige Zugehen auf die Politik war wichtig und richtig und drückt sich jetzt auch in einer Vielzahl an Maßnahmen aus“, betont BFV-Präsident Christoph Kern.

Verdoppelung der Vereinspauschale und bayerischer Härtefallfonds





Um die Inflation abzufedern und den Vereinen eine verlässliche Größe mit auf den Weg zu geben, hat die Bayerischen Staatsregierung bereits Anfang November auf seiner Kabinettssitzung beschlossen, die Vereinspauschale für das Jahr 2023 erneut zu verdoppeln.





Zudem wurde ein sogenannter „Härtefallfonds Bayern“ mit einem Volumen in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro beschlossen, der bei den aktuellen drastischen Preissteigerungen auch den Breitensport und damit den organisierten Amateurfußball umfassen wird. So heißt es im Beschlusspapier des Kabinetts, dass es den „Bayerischen Härtefallfonds“ für soziales Leben und Infrastruktur geben soll, "mit dessen Hilfe Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie zum Beispiel Krankenhäuser, Reha- und Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Privatschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Studentenwerke, Sport (hierfür soll bereits jetzt für 2023 die Vereinspauschale verdoppelt werden), Kultur und Medien sowie Vereine unterstützt werden können, die keine oder zu geringe Bundeshilfen erhalten und die sich aufgrund der aktuellen Energiekrise in einer existenzbedrohenden Lage befinden. Dies erstreckt sich nicht auf kommunale Einrichtungen."





Soforthilfen im Dezember 2022





Am 19. November 2022 ist das „Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Kunden von Wärme“ beschlossen worden. Durch die Soforthilfen übernimmt der Bund die Kosten für den monatlichen Abschlag für Gas und Wärme im Monat Dezember 2022. Ziel ist es, die Erdgas- und Wärmekunden spürbar zu entlasten, um den Zeitraum bis zur Geltung der Strom- und Gaspreisbremse zu überbrücken. Auch Sportvereine sind hierbei ausdrücklich eingeschlossen.

'

Für die Bezieher von Erdgas entfällt die Pflicht, die vertraglich vereinbarten Voraus- und Abschlagszahlungen zu leisten. Dennoch gezahlte Beiträge müssen von den Erdgaslieferanten in der nächsten Rechnung berücksichtigt werden. Wärmeversorgungsunternehmen müssen ihre Kund*innen für deren Dezember-Zahlungen finanziell entschädigen – entweder durch einen Verzicht auf eine im Dezember fällige Voraus- oder Abschlagszahlung oder durch eine direkte Zahlung an ihre Kund*innen. Auch eine Kombination aus beiden Elementen ist möglich.





Gas- und Wärmepreisbremse (ab Januar 2023)





Die Gas- und Wärmepreisbremse tritt ab dem 1. Januar 2023 in Kraft und gilt bis zum 30. April 2024. Durch das „Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften“ sollen private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen mit einem Gasverbrauch von weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden profitieren. Dies gilt auch für Vereine. Sie erhalten 80 Prozent ihres im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauches zu einem garantierten Gas-Bruttopreis von zwölf Cent pro kWh. Verbraucht man mehr, fällt für jede weitere Kilowattstunde der neue hohe Preis im Liefervertrag an.





Bei Fernwärme gilt ein garantierter Bruttoarbeitspreis von 9,5 Cent pro kWh ebenfalls für 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Verbrauchs. Dabei soll der staatlich subventionierte Entlastungsbeitrag den Verbraucher*innen in jedem Fall zugutekommen, unabhängig davon, wie viel sie verbrauchen.