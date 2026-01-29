Energie-Pokal in Angermünde: Runde zwei verspricht Spannung

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Energie-Pokal des Angermünder FC geht am Samstag, 31. Januar 2026, in seine zweite Runde und rückt erneut den Hallenfußball in den Mittelpunkt. In der Mehrzweckhalle des Einstein-Gymnasiums treffen sechs Herrenmannschaften aufeinander, die in einer gemeinsamen Vorrunde um den Einzug in die Finalspiele kämpfen. Kurze Spielzeiten, ein enger Zeitplan und ein kompaktes Teilnehmerfeld garantieren einen intensiven Turnierabend, der sportlichen Ehrgeiz und echte Hallenatmosphäre vereint.

Ein Turnierwochenende mit klarer Dramaturgie Der Energie-Pokal ist bewusst auf mehrere Tage angelegt. Den Auftakt des zweiten Turnierwochenendes bildet bereits am Freitag der Auftritt der zweiten Männermannschaft des Angermünder FC. Am Samstag folgt dann das eigentliche Vorrunden- und Finalturnier, das abends seinen Höhepunkt erreicht. Diese Struktur verleiht dem Wettbewerb eine klare Dramaturgie und macht den Energie-Pokal zu mehr als einem einzelnen Hallenabend.

Sechs Mannschaften in einer Vorrunde

In der Vorrunde treten der Angermünder FC, der FV Erkner 1920, die SG Crussow, der LSV Zichow, der SV Freya Marienwerder 1924 sowie der 1. FC Neubrandenburg 04 gegeneinander an. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, wodurch jede Mannschaft fünf Spiele absolviert. Diese Form sorgt für maximale Vergleichbarkeit und verlangt Konstanz über den gesamten Turnierverlauf hinweg.

Ein Auftakt ohne Abtasten

Der erste Anstoß erfolgt um 18 Uhr. Ab diesem Moment folgt Spiel auf Spiel im engen Zwölf-Minuten-Rhythmus. Die Spielzeit von zehn Minuten in der Vorrunde lässt keinen Raum für Zurückhaltung. Frühe Tore können den gesamten Turnierverlauf prägen, während Rückstände nur schwer aufzuholen sind. Jede Begegnung hat unmittelbaren Einfluss auf die Platzierung.

Überregionale Akzente im Teilnehmerfeld

Mit dem 1. FC Neubrandenburg 04 und dem FV Erkner 1920 sind zwei Mannschaften vertreten, die dem Turnier zusätzliche sportliche Tiefe verleihen. Diese Teams treffen auf Vereine aus der näheren Umgebung wie die SG Crussow oder den LSV Zichow. Gerade diese Mischung aus regionaler Nähe und sportlicher Vielfalt macht den Reiz des Energie-Pokals aus.

Der Weg in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Vorrunde qualifizieren sich die vier bestplatzierten Teams für die Halbfinals, die mit einer verlängerten Spielzeit von zwölf Minuten ausgetragen werden. Ab diesem Zeitpunkt gilt das K.-o.-Prinzip. Fehler lassen sich nicht mehr korrigieren, jede Aktion kann über Finaleinzug oder Ausscheiden entscheiden. Auch die Mannschaften auf den hinteren Plätzen bleiben im Wettbewerb, da ein Spiel um Platz fünf angesetzt ist.

Halbfinals als emotionale Schwelle

Die Halbfinals markieren den Übergang von der reinen Vergleichsphase zur Entscheidung. Hier verdichtet sich der Turnierabend spürbar. Nach mehreren Vorrundenspielen entscheidet sich, wer die Intensität tragen kann und wer den Traum vom Turniersieg weiterleben darf. In der Halle entstehen in dieser Phase oft die prägendsten Momente.

Platzierung und Podest im Blick

Neben dem Finale sind auch das Spiel um Platz drei und das Spiel um Platz fünf fester Bestandteil des Turniers. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass alle Mannschaften bis zum Ende gefordert bleiben. Gerade im Hallenfußball sind diese Spiele häufig von besonderem Ehrgeiz geprägt, da sie die letzte Möglichkeit bieten, den Abend mit einem Erfolg abzuschließen.

Das Finale als Höhepunkt des Abends

Den Schlusspunkt setzt das Finale um 22:04 Uhr. Dann entscheiden zwölf Minuten über den Turniersieg beim Energie-Pokal des Angermünder FC. Nach einem langen Abend voller enger Spiele, kurzer Pausen und hoher Intensität verdichtet sich alles auf diese eine Partie. Tempo, Präzision und mentale Stärke werden darüber entscheiden, wer den Pokal in den Händen hält.