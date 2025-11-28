Energie Cotttbus: „Wir wollen ihnen gerecht werden.“

Morgen, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Viktoria Köln Viktoria Köln 14:00 live PUSH

Erst zwei Duelle gab es zwischen dem FC Energie und Viktoria Köln. Beide Duelle konnte Energie knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Auch an diesem Spieltag könnte es sehr knapp ausgehen. Kleinigkeiten werden wohl erneut über dieses Duell entscheiden. Dabei dürfte auch auch der Gegner aus Köln bis in die Haarspitzen motiviert sein, da sie den Anschluss an die oberen Ränge schaffen könnten. Energie hingegen könnte mit einem Sieg Tabellenrang Eins festigen.



Dabei kehrt Kevin Rauhut an seine alte Wirkungsstätte zurück. Aktuell arbeitet er in doppelter Funktion in Köln. Zum einen als Spieler im Kade, und zum anderen als Torwart-Trainer. Rauhut spielte in den Jahren 2017 bis 2019 bei Energie, und absovierte zwölf Spiele für den Verein.



Die Lausitzer haben derzeit mit dem Verletzungspech zu kämpfen. Gleich mehrere Akteure fallen wohl länger aus. Auf Dauer ist dieser Umstand nur schwwer zu kompensieren. Zwangsläufig muss dann wohl auf den eigenen Nachwuchs gebaut werden, der ohnehin einen hohen Stellungswert im Verein besitzt.



Pele Wollitz sagte Folgendes über die Situation der U19-Mannschaft des Vereins, auf die man zukünftig wohl verstärkter in den Drittligakader einbinden wird:



„Wir wollen ihnen gerecht werden. Die spielen eine gute Saison, viele stehen am Übergang in den Männerbereich, und wir haben keine zweite Mannschaft.“



Pele Wollitz muss weiterhin auf Elias Bethke (Reha nach OP), Ted Tattermusch (Sprunggelenksverletzung) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-OP) verzichten. Des Weiteren fehlen Merveille Biankadi (Trainingsunfall), Henry Rorig (Infekt) und Janis Juckel (Schulter-OP). Auch der Einsatz von Erik Tallig ist nach seiner Erkrankung fraglich. Can Moustfa klagte zuletzt über muskuläre Probleme.