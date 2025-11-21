Energie Cotttbus: „Das wollen wir verhindern.“





Sonntagabend unter Flutlicht zu spielen, ist für den FC Energie eine Seltenheit, da man in der Regel samstags oder sonntagnachmittags spielt. Vielleicht startet die Wollitz-Elf eine neue Serie von ungeschlagenen Spielen. Derzeit ist man in der Liga seit zwei Partien ohne Sieg, und hat dabei kein einziges Tor geschossen. Aber jetzt scheint der Zeitpunkt da zu sein, an dem man bestimmte Aspekte einfach umkehrt.



Dazu ist ein Blick in die vergangene Saison nötig, um sich darüber ein Bild zu machen. In der Hinrunde 2024/2025 waren die Lausitzer acht Ligaspiele ungeschlagen. Dann mussten sie im Herbst 2024 eine deftige Niederlage in Essen einstecken. Nimmt man die Statistik dazu, erkennt man, dass der FCE gegen die Essener eine eher bescheidene Bilanz aufweist. Aber Statistiken sind dazu da, um eben diese zu brechen.



Pele Wollitz sagte Folgendes über diese Begegnung, und blickt dabei ebenfalls auf die vergangene Saison zum Spiel in Essen zurück:



„Ich habe das Spiel komplett auf meine Kappe genommen.“ Zur aktuellen Lage führte der Trainer auf der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel an: „Wenn sie die Tiefe bespielen können, wenn sie ihre Wucht an der Hafenstraße entwickeln können, dann kann es unangenehm werden. Das wollen wir verhindern.“



Pele Wollitz muss weiterhin auf Eliaas Bethke (Reha nach OP), Ted Tattermusch (Sprunggelenksverletzung) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-OP) verzichten. Fragezeichen gibt es zumindest bei Henry Rorig und Erik Tallig, die beide wegen eines grippalen Infekts geschwächt sind. Can Moustfa hat muskuläre Probleme, und musste im Landespokalviertelfinale in Babelsberg ausgewechselt werden. Bei RW Essen wird Cuber Potocnick wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen).