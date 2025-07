Energie Cotttbus besteht Härtetest gegen die VSG Altglienicke

Kampfbetontes Spiel mit wenig Torraumszenen



Von der ersten Spielminute an sah man von beiden Teams eine leidenschaftliche Einstellung und eine VSG-Mannschaft, die früh draufgingen, um die Wollitz-Elf zu Fehlern zu zwingen. Eben solche taten sich nicht auf, weil Energie sehr taktisch agierte. Henry Rorig lieferte auf seiner rechten defensiven Außenbahn eine mehr als solide Leistung und brachte viele gute Flanken vor das VSG-Tor, welche aber nicht von seinen Mitspielern verwertet worden sind. Die erste brauchbare Tormöglichkeit verzeichnete Hajrulla (11.). Altglienickes erste Torchance nahm Bethke locker in der Hocke auf (13.). Zudem prüfte Borgmann auf der anderen Seite des Spielfeldes den VSG-Schlussmann Klatte, der den Schuss entschärfen konnte (16.). Da Energie nach einem Freistoß für Altglienicke unzureichend abwehrte, kam der Ball zu Kapp, der zur 0:1-Gästeführung vollendete (33.). Der FCE fand eine schnelle Antwort und glich durch Tallig aus, der einen abgewehrten Ball der Berliner eroberte und in linker Strafraumposition per Flachschuss ins lange Eck vollendete (35.).



Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt



Zur zweiten Halbzeit wechselte Wollitz bis auf Elias Bethke komplett durch und sah von da an eine Elf, die noch bissiger als die Mannschaft im ersten Durchgang agierte. So fiel rasch der 2:1-Führungstreffer für Energie. Der Ball befand sich in den Reihen der VSG, und Cigerci ging vehement dazwischen, brachte die halbhohe Flanke vor das Tor, die Klatte nach vorn abwehrte. Ogbidi stand goldrichtig und ließ sich den Einschuss durch den Abstauber nicht nehmen (55.). Zwei Minuten später fiel dann das nächste Tor, als die VSG-Defensive den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren lassen wollte. Engelhardt ging dazwischen und vollstreckte flach ins linke untere Eck. (57.). In der Schlussphase kamen die Berliner zum 2:4, was ein wenig unter Mithilfe des FCE's zustande gekommen ist. Ein Berliner störte Bethke beim Abschlag, übernahm den Ball und legte zu Türpitz rüber, der mit diesem Treffer Ergebniskosmetik betrieb (80.). Kurz darauf erarbeitete sich Justin Butler eine Großchance, indem er den Ball straff auf das Tor brachte und Schlussmann Klatte zur Glanzparade zwang.



Fazit: Es war der erste echte Härtetest für den FCE, der auf eine einsatzstarke Altglienicker Mannschaft traf und in Bezug auf die Zweikämpfe viel aushalten musste, was aber mehr ein Vor- als Nachteil darstellt. Weil im Ligabetrieb wird man sich ebenfalls auf kampfbetonte Spiele einstellen müssen. So war dies ein Aspekt, aus dem man gute Eindrücke gewinnen kann. Im ersten Durchgang hielt Energie mit vielen Flankenläufen dagegen, ließ aber einige Torchancen ungenutzt. Erst im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, als Wollitz fast komplett durch gewechselt hatte. Jetzt könnte der Fokus darauf liegen, dass von Beginn an mehr Torgefahr herrscht, die dann vielleicht effektiver zu Toren genutzt werden kann.