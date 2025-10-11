Energie Cottbus zieht in die nächste Landespokalrunde ein

Als Tabellenführer ging der FC Strausberg motiviert in das Spiel, und rührte von Beginn an ordentlich Beton an, sodass sie es den Lausitzern schwer machten, ihr Spiel aufzuziehen. Dennoch setzte sich das Team von Pele Wollitz auf den Außenbahnen durch. Aber Schlussmann Florian Rudolph setzte sich immer wieder mit schönen Paraden in Szene. Im weiteren Verlauf kam Strausberg zu einer nennenswerten Tormöglichkeit. Nach einem Eckball kam Sven Müller aussichtsreich im Nachschuss zum Abschluss, welcher aber etwas zu zentral geraten war (13.). Kurz darauf fiel das 1:0 für Energie.Nach einem Freistoß über die rechte Seite wurde der Ball in den Strafraum befördert. F. Rudolph glänzte erneut, und wehrte nach vorn ab. Finn Heidrich setzte per Kopfball nach, und traf in die Maschen (16.). Es dauerte nicht lange, bis das 0:2 nachgelegt wurde. Eine Flanke über die rechte Außenbahn erwischte Tattermusch im Strafraum, wo er wuchtig auf das FCS-Tor köpfte. Der Ball sprang an den Pfosten, und von dort aus zurück ins Feld. Jannis Juckel erledigte mit seinem Kopfball den Rest (26.).Einige Minuten danach holte Energie erneut einen Freistoß heraus. Der flog wieder gefährlich in den Strafraum, wo F. Heidrich per Kopf das 0:3 markierte (29.). Der FCS versuchte, sich etwas zu befreien, was aber fast nie gelang, da Energie sehr druckvoll presste. Nach einem Angriff über die linke Außenbahn vollendete Can Moustfa am Strafraum mit einem sehenswerten Schuss das 0:4 (43.).Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte dann der Gastgeber die große Chance zum 1:4. Energie unterschätzte einen langen Ball, welchen Ben Jacob erwischte und aus rund 40 Metern auf den FCE-Kasten brachte. Der Schuss verfehlte nur ganz knapp das Tor, und strich knapp links am Kasten vorbei (47.).Im weiteren Verlauf verflachte die Partie ein wenig, und Energie beschränkte sich clever darauf, die Partie zu verwalten. Dann fiel das 0:5 durch ein Eigentor. Energie setzte sich über die linke Außenbahn durch, und brachte den Ball flach in den Strafraum. Dort verlängerte Roger Sobotta in das eigene Tor (82.).

Fazit: Der FC Strausberg verkaufte sich gegen Energie achtbar, und scheidet mit erhobenem Haupt aus dem Landespokal aus. Energie zieht mit einer Reserveelf in die nächste Runde ein, und dürfte jetzt wieder ein paar Optionen mehr haben, was den Ligabetrieb anbetrifft. Einige Spieler wussten sich für die kommenden Wochen zu empfehlen.