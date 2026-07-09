Energie Cottbus: XXL-Test gegen den Halleschen FC Die Lausitzer bestreiten ein Testspiel in ungewohnter Länge gegen die Saalestädter. von René Kubasch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schneider Torsten

Am Samstag, dem 11. Juli 2026, wird der FC Energie Cottbus gegen den Halleschen FC auf dem Einheitssportplatz in Finsterwalde 2 × 60 Spielminuten spielen.

Sa., 11.07.2026, 13:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Hallescher FC HallescherFC 13:00 live PUSH

Es erscheint wie eine Mammutaufgabe, in einem Testspiel gegen einen gestandenen Regionalligisten 2 × 60 Minuten zu spielen. Doch dieses Prozedere macht durchaus Sinn. Am Samstag sind nur bis zu 25 °C zu erwarten. Die äußeren Bedingungen dürften also optimal für so einen Härtetest sein, wenn es anschließend für die Lausitzer zum Trainingslager nach Österreich geht.

Pele Wollitz ließ jüngst auf der Vereinshomepage verlauten, dass man bereits im vergangenen Jahr einwandfreie Erfahrungen mit dem Trainingslager in Österreich gemacht habe. Damit ist auch klar, dass ab sofort im taktischen Bereich zugelegt wird. Die Erkenntnisse aus den Testspielen gegen die VSG Altglienicke und Hertha BSC II werden seitens des Trainerstabs in die Planungen für das Trainingslager einfließen.



So wird der Test gegen Halle ein Spiel sein, in welchem sich jeder Profi noch einmal für die kommenden Wochen empfehlen kann. Denn die Testspielgegner und die Programme im Training werden anspruchsvoller. Es wird auch darum gehen, die Fitness wie auch die Schnelligkeit zu intensivieren. Denn in der 2. Bundesliga wird man sich mehr über die Schnelligkeit behaupten müssen.



