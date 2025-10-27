Energie Cottbus: „Wir wünschen uns ein Pokalkrimi.“

David gegen Goliath in Reinkultur?
Doch dieses Mal ist die Wollitz-Elf der Underdog. Erstens spielt hier 3. Liga gegen 1. Bundesliga, und zweitens ist RB Leipzig aktuell die zweite Kraft im deutschen Fußball nach dem FC Bayern. So ist die Sache vom Papier her eigentlich klar. Doch der Pokal hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er seine eigenen Gesetze hat.
Von der Motivation und Einstellung her muss Trainer Pele Wollitz seine Mannschaft sicher nicht steuern. Da weiß jeder Spieler um seine Aufgabe. Das Spiel unter Flutlicht und ausverkauftem Haus sind zumindest von der Stimmung und Atmosphäre her etwas ganz Besonderes.Im vergangenen Drittligamatch gegen den TSV Havelse bot man den Fans auf den Rängen ein abwechslungsreiches Match
, welches aber mit einigen Abwehrfehlern behaftet gewesen ist. Jedoch sind die Lausitzer seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, und holten dazu noch alle fünfzehn möglichen Punkte. Dem gegenüber steht ein Torverhältnis von 17:7 Toren.
Aber auch die Gäste aus Leipzig sind in der 1. Bundesliga auf einer großen Erfolgsspur. Nur das Duell am ersten Spieltag gegen den FC Bayern ging deutlich verloren. Seither ist die Werner-Elf seit sieben Bundesligapartien ungeschlagen, von denen sechs gewonnen worden sind. Nur gegen Borussia Dortmund hieß es nach Schlusspfiff 1:1. Zudem gehören David Raum (linker Verteidiger) und Ridle Baku (rechter Verteidiger) zum Kader der deutschen Nationalmannschaft.Pele Wollitz denkt folgendermaßen über das ungleiche Duell:
„Wir wünschen uns ein Pokalkrimi, wo wir sagen können, es hat sich gelohnt ins Stadion zu gehen. Natürlich sind die Chancen gering, aber wir können im Spiel dafür sorgen, dass die Chancen im Spiel größer werden. Dafür benötigen wir eine perfekte Organisation, Balance und hoffentlich eine perfekte Aufstellung. Es wird darauf ankommen, die richtige Mischung zu finden und sich nicht zu verstecken.“
Bei Energie fallen Elias Bethke (Reha nach OP) und Jonas Hofmann (Leisten-OP) weiterhin aus. Außerdem kann Ted Tattermusch (Sprunggelenkverletzung) nicht mitwirken. Bei RB Leipzig fehlen Kosta Nedeljkovic (Stressreaktion im Knie), Viggo Gebel (Kreuzbandriss), Joyeux Masanka Bungi (nicht berücksichtigt) und Benjamin Henrichs (Aufbautraining nach Achillessehnenriss).