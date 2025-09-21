Energie Cottbus: „Wir waren nachlässig.“

Im ersten Durchgang war es eine Begegnung, in welcher die Gastgeber mehr Ballbesitz hatten. Sie stellten die Räume gut zu, sodass Energie keine Lücken finden konnte. Stattdessen kam Verl nadelstichartig zu wenigen Angriffen. Mhamdi visierte an der rechten Strafraumkante mit seinem Schuss das lange Eck an. Aber Marius Funk ging runter, und kam mit den Fingerspitzen an den Ball (7.). In einer anderen Situation schlug Berkan Taz eine Flanke nahe an das FCE-Tor, wo M. Funk sich weit streckte und erneut das Spielgerät aus der Gefahrenzone brachte (16.). Nach rund fünfundzwanzig Minuten hatten dann die Lausitzer mehr Ballbesitz und kombinierten sich damit besser in den Verler Strafraum, ohne dabei viele Torchancen zu haben. So gab es erst kurz vor der Halbzeit eine richtig gute Möglichkeit für die Cottbuser. Erik Engelhardt spielte Tolcay Cigerci im Rückraum frei, und letzterer vergab eine wuchtige Möglichkeit, die dann über das Verler Gehäuse flog.

Pele Wollitz wechselte für dieses Spiel auf fünf Positionen. King Manu rückte für Tim Campulka in die Innenverteidigung. Axel Borgmann rückte ins Mittelfeld für Moritz Hannemann. Seine LV-Position übernahm Anderson Lucoqui. Jannis Boziaris musste auf der Zehnerposition ebenfalls raus. Dafür rückte Tolcay Cigerci von der Acht zur Zehn auf. Dafür rückte Lukas Michelbrink in die Anfangsformation. Im Angriff wurden Justin Butler und Timmy Thiele durch Ted Tattermusch und Erik Engelhardt ersetzt.

2. Halbzeit Verl mit zwei entscheidenen Minuten

Da der erste Durchgang sich zäh gestaltete, nahm Pele Wollitz zur zweiten Halbzeit zwei Wechsel vor. A. Lucpqui und T. Tattermusch mussten raus. Dafür kamen Moritz Hannemann und Timmy Thiele in die Partie.

Beide Teams kamen von da an mehr in die jeweilige gefährliche Zone, ohne dabei gefährliche Torchancen zu kreieren. Die erste echte Torchance der zweiten Halbzeit setzte dann Energie mit dem 0:1 in Zählbares um. So war in dieser Szene T. Cigerci der taktgebende Akteur, der am Sechzehnmeterraum zu T. Thiele im Strafraum durchsteckte. Mit der Fußspitze gelangte das Spielgerät zu dem vollkommen blank stehenden Engelhardt. Aus spitzem Winkel versenkte er den Ball ganz cool in die Maschen.

Energie blieb am Drücker, die beinahe auf 0:2 erhöhten. Nach der Vorlage von A. Borgmann kam T. Cigerci im Fünfmeterraum völlig unbedrängt zum Kopfball. Schlussmann Philipp Schulze bekam aber noch die rechte Hand an den Ball (64.). Doch dann fiel doch noch der Ausgleich. Gayret brachte eine Flanke vom rechten Flügel aus, die dann in den Cottbuser Strafraum flog. Die Gäste hatten den Ball zunächst sicher, aber im Rückraum kam das Spielgerät zu Chilohem Onuoha, der umgehend zum viel umjubelten Ausgleich vollendete (79.). Beim 2:1 stand C. Onuaha gänzlich frei, und traf ins leere Tor, da M. Funk noch im anderen Eck gewesen ist. Anschließend sah Nyamekye Awortwie-Grant die gelb-rote Karte, die aber mindestens diskutabel ist, da es bis dahin sein erstes und einziges Foulspiel gewesen ist (83.). Die erste Karte gab es wegen Ballwegschlagen.



Pele Wollitz ordnete die Situation zu den beiden Gegentoren folgendermaßen ein:



„Wir waren nachlässig, was mit einer kurz ausgeführten Ecke losgegangen ist. Dann fehlte die Zuordnung in der eigenen Box. Und der Gegenspieler stand vollkommen frei. Kurz vor dem 2:1 haben wir an der Mittellinie erst den Ball unter Kontrolle, dann aber doch nicht. Ohne Gegnerdruck schafften wir es nicht, den Ball zu verarbeiten, und verteidigten auch nach hinten schlecht.“

Fazit: Im ersten Durchgang agierten beide Teams taktisch klug. So gab es wenig Tormöglichkeiten im ersten Durchgang. So ging das 0:0 zur Halbzeit in Ordnung. Im zweiten Durchgang kam Energie mit zwei Einwechslungen besser aus der Kabine, und ging verdient in Führung. Einziges Manko war, dass man nicht den Deckel draufmachte, und in zwei Aktionen den mehr als möglichen Sieg leichtfertig hergeschenkte.