Energie Cottbus: „Wir sollten in Ruhe weiterarbeiten“





Ein Geduldsspiel?

Am vergangenen Spieltag in Aachen gab es eine lange Zeit keine Tore. Dennoch sah man von beiden Mannschaften trotz des beeinträchtigenden Rasens ein ansehnliches Fußballspiel. Doch Energie unterlag mit 1:4, und kassierte alle vier Tore in der zweiten Halbzeit. Dabei klingelte es zweimal nach einem Eckball für die Aachener. Doch solch eine deutliche Niederlage kann auch für eine erneute Erdung sorgen. Denn viele Spiele davor zeigte sich Energie von seiner stabilen Seite. Ruft man dazu das Hinspiel in Erinnerung, dann könnte dieser Fall erneut eintreten. Zwar gewann Energie in Ulm, tat sich aber im Spiel eine lange Zeit schwer, sich durchzusetzen. Besonders die erste Halbzeit war damals von Langeweile geprägt. Erst Tolcay Cigerci erlöste seine Mannschaft mit der Führung (67.). Doch die Geduld wurde erneut auf die Probe gestellt, als Max Scholze zum Ausgleich traf (84.). Jedoch machte Erik Engelhardt alles in der Nachspielzeit klar.

Pele Wollitz muss noch immer auf Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) verzichten. Außerdem fehlen Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) und Tolga Cigerci (Muskelfaserriss).

Rückkehr an alter Wirkungsstätte



Mit Streli Mamba, aktuell 8 Einsätzen und 1 Tor für die Spatzen, kehrt der einstige Publikumsliebling an alter Wirkungsstätte zurück. Von 2016 bis 2019 absolvierte der Stürmer 98 Pflichtspiele für den FCE, und erzielte dabei 39 Tore. Danach spielte er eine Saison für den damaligen Bundesligisten SC Paderborn. Nach einer kurzen Station bei Qairat Almaty schloss er sich 2021 für eine Saison dem F.C. Hansa Rostock an. Danach folgten einige Stationen außerhalb von Deutschland, ehe er im Januar 2026 zu den Spatzen wechselte.



Pavel Dotchev muss jedoch auf mehrere Akteure verzichten. Max Brandt fehlt wegen der 10. Gelben Karte. Johannes Reichert, Jonas David, Dominik Martinovic und Marcel Wenig absolvieren jeweils eine Reha nach einem Kreuzbandriss. Dennis Chessa fehlt wegen einer Sprunggelenkverletzung.



So schätzt Pele Wollitz die Lage vor dem Spiel gegen Ulm ein:



„Nach dem Aachen-Spiel sollten wir in Ruhe weiterarbeiten und den Mund abputzen. Wir sind zu Recht Zweiter, weil wir zuhause erst einmal verloren haben.“



Aber zu den arg gebeutelten Ulmern fand der FCE-Trainer passende Worte:



„Egal welche Situation dort herrscht, wir müssen unsere spielerische Wucht auf den Platz bekommen.“