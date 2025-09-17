Energie Cottbus: „Wir sind optimal in das Spiel hereingekommen.“

Eine Partie ohne Abtastphase - Aue zunächst geschockt Das Spiel hatte von Beginn an was zu bieten, da Energie früh in Führung gegangen war. Die Lausitzer ließen den Ball nach einem Einwurf gut im Mittelfeld zirkulieren, wo Tolcay Cigerci der entscheidende Taktgeber gewesen ist. Der Ball kam perfekt zu Moritz Hannemann, der sich drehte und anschließend durch die Beine von Malone spielte, um dann flach ins linke untere Eck in die Maschen zu treffen (2.). Beinahe legte Energie das 2:0 nach. Justin Butler eroberte den Ball im Mittelfeld, dann machte er sich mit einem schnellen Dribbling zum Strafraum auf. Am rechten Strafraum brachte er den Ball nach innen zu Timmy Thiele, der dann auf T. Cigerci ablegte, aber aus Nahdistanz vergab. Der Ball ging links am Pfosten vorbei (5.). J. Butler war im weiteren Spielverlauf aktiv gewesen, und war meistens nur per Foul zu stoppen. So musste Ryan Malone die Gelbe Karte wegen eines taktischen Fouls hinnehmen (14.). Jedoch wurde Energie kurz darauf bestraft, da man das 2:0 nicht nachgelegt hatte. Die Veilchen setzen sich über ihre rechte Außenbahn durch, wobei Marvin Stefaniak am rechten Strafraum viel Übersicht hatte, und den Ball in den Strafraum zu Julian Guttau brachte. Der überwand Marius Funk flach ins linke untere Eck (19.). Danach lief die Wollitz-Elf immer wieder an, um erneut in Führung zu gehen. Doch der Auer-Riegel war jetzt massiver. So gab es kaum noch ein Durchdringen für die Cottbuser Offensive. Dabei ging Aue fast selbst in Führung, als J. Guttau aus leicht spitzem Winkel Schlussmann M. Funk zu überwinden versuchte. Doch der bot alles auf, und wehrte das Spielgerät ab (31.). Bis zur Halbzeit wurde das Duell ausgeglichener, sodass die Gäste von Defensive auf Offensive clever umzuschalten wussten. Mehrmals standen Lausitzer unter Beschuss, und verhinderten mit Mühe den Rückstand.

Ein Duell auf Spitz und Knopf



Auch im zweiten Durchgang setzten die Veilchen die Hausherren mit gutem und schnellem Konterspiel unter Druck. So sah sich Energie erneut einer Angriffswelle der Auer gegenüber. Die Gäste kamen dann zu einer weiteren Großchance. Pascal Fallmann zog einfach mal flach ab, und M. Funk wehrte zur Seite ab (63.). Doch kurz danach gab es Elfmeter für die Hausherren. M. Stefaniak traf T. Cigerci wohl außerhalb des Strafraums. Doch im Strafraum muss es noch einen leichten Kontakt gegeben haben, welchen dann der Schiedsrichter geahndet hatte. T. Cigeri traf ins rechte untere Eck. Aber Martin Männel berührte noch leicht den Ball, kam aber nicht mehr entscheidend ran, sodass das 2:1 für Energie Bestand hatte. (67.). Die Möglichkeit auf das 3:1 gab es dann auch noch, als T. Cigerci aus dem Hinterhalt schoss, und vergab (76.). Dann schickte der Zehner den eingewechselten Erik Engelhardt auf die Reise, der dann frei vor M. Männel vergeben hatte (79.). Die Gäste liefen weiter an, und kamen über Standardsituationen gefährlich vor das Energietor. Doch die verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.



So sah Pele Wollitz die Begegnung:



„Wir sind optimal in das Spiel hereingekommen. Gefehlt hat eigentlich nur das 2:0. Eigentlich wäre es einfacher, als das 1:0 zu erzielen. Mit dem 1:1 war es eine ausgeglichene Begegnung, was ich vor dem Spiel auch so erwartet hatte. Mit dem Wechsel der beiden Stürmer konnten wir im Angriff wieder mehr Intensität auffahren.“

Fazit: Dieses Duell hatte alles zu bieten, was solch ein klassisches Ostderby benötigte. Gute Stimmung auf den Rängen, als auch kampfbereite Mannschaften auf dem Spielfeld. Das Duell war rassig, aber keinesfalls unfair gewesen. Zunächst sah es so aus, als würde Energie die Veilchen überrennen. Doch die fingen sich schnell und begegneten den Kontrahenten auf Augenhöhe. In der Form wird Aue in Kürze einige Punkte einfahren. Dennoch verdient sich Energie den Sieg redlich, da man sehr viel in das Spiel investiert hat.