Energie Cottbus: „Wir machen zwei naive Fehler“

Nennenswerte Torchancen suchte man bei Energie vergeblich. Nur Tolcay Cigerci prüfte Schlussmann Lukas Jonsson, indem er an der Strafraumgrenze den Abschluss suchte. Jonsson wehrte zur Seite ab (16.). Kurz davor musste Osnabrücks Lars Kehl wegen eines Pressschlags ausgewechselt werden (14.). Für ihn kam Ismail Badjie in die Begegnung. Fortan hat er ein gutes Spiel abgeliefert. Energie erspielte sich zwar wenig torgefährliche Szenen, hatte aber ein gutes Gegenpressing und schnelle Bewegungen in den gegnerischen Sechszehner auf der Agenda.

Dieses Topspiel ließ keine Abtastphase zu, weil der VfL die Niederlage in Duisburg schnell vergessen machen wollte. Insgesamt gesehen ist die Schultz-Elf die aktivere Elf im Strafraum gewesen. Die Flanke von David Kopacz am rechten Pfosten ist noch leichte Beute für Marius Funk gewesen (12.). Dann scheiterte Kopacz nach einem Eckball und per Direktabnahme am rechten Pfosten (27.). Danach ließ Robin Meißner einen Hochkaräter aus spitzem Winkel liegen (30.).

Ein Fehler besiegelt den Ausgang des Spiels

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kamen Jannis Boziaris und Moritz Hannemann in die Partie, um das FCE-Spiel besser in Schwung zu bringen. Diese Bemühungen wurden schnell durch das 1:0 der Hausherren verschärft. Zwar schien man bei dem besagten Angriff alles im Griff zu haben. Allerdings wurde der Rückraum nicht gut besetzt. In eben solchen spielte Frederik Christensen hinein, der dabei Ismail Badjie fand. Trocken vollendete er flach ins rechte Toreck (50.).

Erst nach dem Rückstand wurde die Struktur im Cottbuser Mittelfeld sichtlich besser, da der eingewechselte Lukas Michelbrink mit guter Übersicht die Bälle verteilte. Dadurch gewann das FCE-Spiel mehr Breite und Seitenverlagerung, da auch der eingewechselte Jannis Boziaris die Außenbahn belebte.

Zwar pirschte sich Energie gut an den VfL-Strafraum heran, schaffte es aber nicht, richtig zwingend im Strafraum zu agieren. Bis zum Schlusspfiff gab es auf beiden Seiten wenig Torszenen, da Osnabrück es verstand, Beton anzurühren. So wurde die Begegnung immer zerfahrener.

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Stimmen der Beteiligten:



Osnabrück:



Timo Schultz: „Wir haben etwas gebraucht, um in das Spiel hereinzukommen. Es ist immer das Thema: Gebe ich Druck auf Cigerci, dann werden andere Räume frei. Lässt man ihn auf freien Fuß, dann muss man die Tiefe gut kontrollieren, was uns gut gelungen ist. Trotzdem ist Cottbus nicht umsonst die offensivstärkste Mannschaft. Sie haben es immer wieder geschafft, sich im letzten Drittel festzusetzen. Es ist eine Qualität meiner Mannschaft, es aushalten zu können. Das 1:0 spielte uns in die Karten, sodass wir keine Räume mehr aufgeben mussten.“



Cottbus:



Pele Wollitz: „Ich glaube, dass wir hervorragend in das Spiel gekommen sind. Leider haben wir es nicht sauber zu Ende gespielt. Beim Passspiel waren wir zu unkonzentriert. Ich glaube, es gab mehrere Situationen, in denen wir in der Verlagerung es hätten besser ausspielen müssen. Es war aber das Problem, dass der Gegner mit den Ballgewinnen nach fünfundvierzig Minuten immer sicherer geworden ist. Sie konnten dann ihre Umschaltmomente bespielen. Dann haben wir im letzten Drittel die Durchschlagskraft verloren. Bis zur Halbzeit gab es ein mehr als ausgeglichenes Spiel. Dann kamen wir gut aus der Halbzeit, machen aber zwei naive Fehler. Wir gewinnen den Kopfball nicht sauber, und haben in der Restverteidigung zu viel Abstand. Gerecht wäre es gewesen, wenn dieses Spiel unentschieden ausgegangen wäre.“

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Positiv: Die Spannung und der Einsatz ließen auf mehr für Energie hoffen. So blieb man auch nach dem Rückstand gut im Spiel, und ließ nicht mehr viel für den Gegner zu.



Negativ: Die Durchschlagskraft und zwingenden Torchancen blieben aus. Auch bei den Standardsituationen war man zu ausrechenbar.



Fazit: Wer aktuell alles gewinnt, ist noch lange nicht am Ziel. Auch wer im Augenblick Punkte liegenlässt, ist lange noch nicht abgeschrieben. Energie hat sich heute selbst das Leben schwer gemacht. Es war eine Begegnung, die man so nicht verlieren muss.