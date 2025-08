Energie Cottbus: „Wir können gewisse Regale nicht bedienen.“

Die Abwehr sattelfester gestalten



Nachdem der FC Energie die Leihe mit Dennis Duah (1,90 m) von Dynamo Dresden bestätigt hat, steht für die aktuelle Innenverteidigung eine weitere Alternative für die Innenverteidigung fest. Geht man nach der Körpergröße, dann hat Nyamekye Awortwie-Grant (1,93 m) die größte Chance, gegen die Saarländer in der Startelf zu beginnen. Tim Campulka (1,86 m) absolvierte eine gute Sommervorbereitung. Und mit Dennis Slamar (1,85 m) ist als Stammspieler der vergangenen Saison immer zu rechnen. Auf den defensiven Außenbahnen kann Pele Wollitz ebenfalls wählen. Trotz dass mit Niko Bretschneider ein etatmäßiger Linksverteidiger nach Saarbrücken abgewandert ist, stehen dort mit Leon Guwara und Axel Borgmann zuverlässige Akteure bereit. Henry Rorig dürfte auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt sein. Aber auch Jannis Juckel wurde dort in der Testspielphase eingesetzt. Wichtig ist, dass in der Kopfballhoheit mehr Stabilität an den Tag gelegt wird. Dies kränkte in der vergangenen Saison fast am meisten, sodass es viele Gegentore, besonders in der Rückrunde, zu beklagen gab.



Ausgleichen kann man dies nicht nur mit mehr Kopfballhoheit, sondern auch mit einer aufmerksamen Restverteidigung. Oder man verhindert gänzlich schnelle Gegenzüge des Gegners, indem spielerische Lösungen gefunden werden. Und jene Aufgabe kann Tolcay Cigerci am besten lösen. Klar scheint zu sein, dass Erik Engelhardt in der Sturmspitze beginnen wird. In der Rückrunde der vergangenen Saison zeigte der bullige Stürmer bereits gute Ansätze in seinem Spiel. Jetzt soll die endgültige Entfaltung entstehen. Mit seiner Erfahrung kann Engelhardt die anderen Offensivkräfte mitziehen.



In der Pressekonferenz des Vereins machte Pele Wollitz noch einmal auf die Fans aufmerksam, die großes Verständnis für bestimmte Situationen haben:



„Wir können gewisse Regale nicht bedienen. Aber um so schöner ist es, dass Menschen erkennen, dass hier mit den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen versucht wird das Bestmögliche herauszuholen.“



Ausfälle bei beiden Teams zu verzeichnen



Pele Wollitz muss zunächst auf Moritz Hannemann verzichten, der sich derzeit im Aufbautraining nach seiner Adduktorenverletzung befindet. Lukas Michelbrink absolviert eine Reha nach seiner Sprunggelenksverletzung. Timmy Thiele befindet sich nach seiner Knie-OP bereits länger im Training. Eine Kadernominierung kommt für den Stürmer allerdings noch zu früh.



Der 1. FCS-Trainer Alois Schwartz hat größere Kadersorgen zu verzeichnen. So fallen Sebastian Vasiliadis und Philip Fahrner wegen eines Muskelfaserrisses auf jeden Fall aus. Amine Naifi fehlt wegen eines Kreuzbandrisses. Richard Neudecker hat eine Sehnenentzündung im Fuß zu beklagen. Patrick Schmidt befindet sich noch im Aufbautraining.



Fazit: Energie verstärkte sich im Sommer auf den Schlüsselpositionen und geht trotz größerer Fluktuation selbstbewusst in die neue Saison. Wie bei einem Hausbau oder Stadionumbau kann es immer wieder mal bei Erschütterungen wackeln. Doch solange das Fundament steht, wird es vielleicht eine Saison ohne größere Abstiegsängste.