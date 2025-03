Energie Cottbus: „Wir können ein neues Spannungsfeld gebrauchen.“

Morgen, 19:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Hannover 96 Hannover 96 II 19:00 live PUSH





Eine neue Situation ist zu bewältigen



In den vergangenen englischen Wochen, in der aktuellen Drittligasaison, ging Energie stets ungeschlagen hervor. Im September 2024 gewann man dabei sogar alle drei Duelle. Und im darauffolgenden Oktober 2024 gab es immerhin noch zwei Siege und ein Remis. Jetzt stellt sich die Situation anders dar. Dies lässt sich so einschätzen, dass sich die Wollitz-Elf wieder mit einer neuen Situation arrangieren muss. Auch drei Niederlagen infolge gab es in der laufenden Spielzeit vorher noch nicht. Und in solchen Phasen kann sich die Qualität einer Mannschaft zeigen, indem man einen Weg aus dieser Lage findet. Es wäre nicht nur die Entwicklung eines einzelnen Spielers, sondern das Kollektiv im Gesamten. Und dabei wollen die eigenen Fans auf den Rängen sicher mithelfen. Es ist dieser Funke und die Spannung, die von den Rängen auf den Platz überspringen muss. Die gewisse Galligkeit, Spiele unbedingt gewinnen zu wollen, muss sich Energie erst wieder erkämpfen und erspielen.



Trainer Pele Wollitz sagte zur aktuellen Lage Folgendes: „Wir können ein neues Spannungsfeld gebrauchen. Dies kam ein wenig aus dem Bauch, den Gesprächen und vergangenen Spielen heraus. Es ging gegen Stuttgart los, nachdem wir die 48 Punkte erreicht hatten. Dort hatten wir nicht das Spannungsfeld, das man benötigt, um eine Berechtigung zu haben, Spiele zu gewinnen. Unabhängig davon, dass andere Mannschaften mal Spiele glücklich gewinnen. Wir wollen die Spiele nicht glücklich gewinnen, sondern wollen unsere Basics auf dem Platz bringen.“



Ausfälle bei beiden Teams



Verzichten muss Pele Wollitz auf Timmy Thiele, der die fünfte Gelbe Karte in Saarbrücken erhalten hatte. Yannik Möker hat immer noch Probleme wegen seiner Muskelverletzung und wird aller Voraussicht nach auch gegen Hannovers Reserve fehlen. Bei Hannover muss Fynn Arkenberg wegen seiner fünften Gelben Karte zuschauen. Des Weiteren fehlen Trainer Daniel Stendel die Akteure Jacob Danquah (Meniskusverletzung), Mark Gevorgyan (muskuläre Probleme) und Tim Walbrecht (muskuläre Probleme).



Nach drei Niederlagen dürfte es Energie ganz recht sein, dass man jetzt mitten in der Woche ein Spiel zu bestreiten hat. Es ist die schnellste Möglichkeit, um den aktuellen Negativlauf eventuell zu beenden. Und vor heimischer Kulisse fällt so etwas ja manchmal leichter als auf fremdem Platz.