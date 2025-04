Energie Cottbus: „Wir hatten sehr mit dem Gegentor zu kämpfen.“

Unterhaching mit der frühen FührungEnergie startete denkbar schlecht in diese Begegnung. Die Gastgeber erhielten einen Freistoß aus halblinker Position, welchen Geis in den Strafraum schlug. Anschließend verlängerte Jastremski zum Tor und Stiefler fälschte das Spielgerät ab und Jastremski war der Nutznießer, der zum 1:0 vollendete (2.). Die Gäste brauchten eine ganze Weile, um sich von diesem Schock zu erholen und mussten beinahe das 2:0 über sich ergehen lassen, als Ihorst die große Möglichkeit nach einem Diagonalpass von Schwabl ungenutzt ließ (7.). Die Hausherren verteidigten mit großer Leidenschaft und ließen im weiteren Verlauf wenig zu. Zur ersten guten Cottbuser Torchance kam es bei einem Konter, als Thiele den am langen Pfosten befindlichen Copado anspielte. Die Direktabnahme konnte der Flügelspieler nicht vollends kontrollieren, und der Gegner warf sich entschlossen in den Schuss (29.). Dann gab es kurz vor dem Seitenwechsel die Großchance für den FCE durch Thiele, der voll draufhielt und Eisele zu einer Glanzparade zwang. Den Nachschuss vergab Cigerci zu leichtfertig (45.).

Unterhaching leidenschaftlich gegen den Ball - Energie mit späten Lohn



Im zweiten Durchgang gingen die Gäste mit einer konzentrierteren Herangehensweise voran und verlagerten das Spiel mehr in die gegnerische Hälfte und erarbeiteten eine Vielzahl von Standardsituationen, welche die Hausherren allesamt verteidigen konnten. Aus so einer Situation heraus entstand für Energie eine der besten Chancen der zweiten Halbzeit. Cigerci führte einen Freistoß aus und über Umwege verpasste Pelivan den Ball über die Linie zu drücken (61.). Etwas später kam Cigerci nach schöner Kombination selbst zum Schuss, welchen Eisele mit einer Parade zur Seite abzuwehren wusste (71.). In der Schlussphase setzte sich Energie immer mehr in der gegnerischen Hälfte fest, ohne dabei das Glück im Abschluss zu haben. Erst in der Nachspielzeit nutzte Energie die Überlegenheit zum Torerfolg. Engelhardt schaffte es, sich gegen Schlicke durchzusetzen. Anschließend spielte er den Ball auf zweiten Pfosten, wo Eisele nicht entscheidend klären konnte. So sprang das Spielgerät vor den Füßen von Cigerci, der aus gut sechs Metern den Abschluss suchte und zum 1:1-Endstand vollstreckte (90.+2).



Fazit: Energie tat sich im Spiel lange schwer, die richtigen Mittel zu finden. Mit einer couragierten Leistung und einem taktgebenden Cigerci wurde zumindest der Teilerfolg hergestellt. Nur wenn man von Beginn hoch konzentriert ist, wird man zum erhofften Erfolg kommen. Die bereits abgestiegenen Unterhachinger haben eine lange Zeit des Spiels gezeigt, was man erreichen kann, wenn man von Beginn an auch mit dem Kopf bei der Sache ist.



Stimmen der Beteiligten:



Vitali Matvienko: „Wir wollten nach dem feststehenden Abstieg eine Reaktion zeigen. Es ging für uns um die Mentalität und um das Wollen Spiele zu gewinnen. Mit einem Standardtor haben wir gut angefangen und ließen in der zweiten Halbzeit nach, weil der Gegner gut zugestellt hat. Uns haben dann auch die Umschaltmomente und Kraft gefehlt, um das Spiel zu gewinnen.“