Energie Cottbus: „Wir hatten in der ersten Halbzeit großen Respekt“

Wie zu erwarten war, setzten beide Teams zunächst auf eine stabile Defensive. Torannäherungen gab es also dementsprechend wenig. Bei einer dieser Situationen brachte Leon Guwara seinen Mitspieler Erik Engelhardt in Szene, der im Lauf den Ball nicht vollends erwischte. So strich er knapp am Tor vorbei (9.). Im weiteren Verlauf erhöhten die Gastgeber den Druck. So setzte sich Marcel Costly nach einer Flanke gut durch, schoss aber einen seiner Mitspieler an (32.). Die Druckphase des FCI hielt nur kurz an, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Im zweiten Abschnitt ging Energie die Begegnung zielstrebiger an, was gleichbedeutend damit war, dass man den Ball besser zirkulieren ließ. Die sehenswerten Ballstafetten waren dafür eine logische Konsequenz. Torgefahr kam dabei nur selten auf. Bei Ingolstadt wurde das Tempo wieder besser, als Mason Toye eingewechselt wurde. Mit seinen Dribblings stellte er Energies Defensive vor Aufgaben. Unglücklicherweise musste das Talent verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Richtig gefährlich wurde es erst in der Schlussphase. Eine Flanke flog gefährlich in den Strafraum. Dabei kam Erik Engelhardt zum Abschluss, welchen Kai Eisele mit einer Glanzparade über den Querbalken lenkte (88.).



_____

Stimmen zum Spiel:



Sabrina Wittmann (Ingolstadt): „Wir sind relativ gut in die Begegnung hereingekommen. Wir haben uns vorgenommen, eine gute Balance zwischen hohem Pressing und sehr tiefen und kompaktem Block in der Tiefe zu finden. In der ersten Halbzeit haben wir es verpasst mehr Umschaltmomente zu generieren. Dennoch hatten wir einige Torchancen gegen uns. In der zweiten Halbzeit mussten wir das Zepter zunächst an Energie abgeben. Wir hatten dann mehr Umschaltmomente auf den Außenbahnen. Wir haben es dann verpasst, richtig auszuspielen. Dann wäre es vielleicht noch einmal gefährlicher geworden. Mein Gefühl war, der, das erste Tor schießt, gewinnt auch das Spiel. Ich möchte hervorheben, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt haben.“



Pele Wollitz (Cottbus): „Man hat gemerkt, dass wir in der ersten Halbzeit sehr enormen Respekt hatten. Wir hatten nicht so den Rhythmus wie sonst. Dennoch waren die Strafraumszenen mehr bei uns. Zumindest haben einige Situationen für Gefahr gesorgt. Ich fand, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit unter Kontrolle hatten. Nach dem Spiel war ich erst einmal enttäuscht, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht das Spiel mehr hätten gewinnen können.“

_____

Fazit: Taktisch und kämpferisch war es von beiden Teams eine solide Leistung, die damit ihren positiven Trend bestätigen. Energie bot zudem eine klare Steigerung in der Defensive.