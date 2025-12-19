Energie Cottbus: „Wir hatten hervorragende Spielsituationen.“

Von Beginn an erlebten die Zuschauer ein abwechslungsreiches Match, in welches beide Kontrahenten sofort den Vorwärtsgang einlegten. So kam Energie zuerst zu einer guten Tormöglichkeit. Nach einer Balleroberung wurde Thiele angespielt, der aus rund 20 Metern den Ball auf das SSV-Tor brachte. Anschließend flog das Spielgerät hauchdünn am linken Pfosten vorbei (7.). Danach kam der Jahn ebenfalls zu guten Chancen innerhalb von wenigen Spielminuten. Zuerst scheiterte Leopold Wurm am gut aufgelegten Marius Funk. Beim zweiten Ball prüfte Christian Kühlwetter den FCE-Keeper, der erneut gut reagieren konnte (15.). Dann setzte der Ex-Cottbuser Eric Hottmann Lucas Hermes in Szene, der mit einem Flachschuss zum Erfolg kommen wollte. M. Funk kam aus seinem Kasten, und schnappte sich den Ball im Nachfassen (18.). Im weiteren Verlauf stellten die Hausherren das Spiel etwas auf den Kopf, indem, sie das 1:0 erzielten. Tolcay Cigerci wurde mit einer Seitenverlagerung aktiv, indem er links raus zu Leon Guwara spielte. Der Linksverteidiger spielte den Ball am linken Strafraumeck hoch auf den ersten Pfosten. Erik Engelhardt ging zum Kopfball und traf ins linke Eck (23.). In den folgenden Spielminuten verdauten die Gäste den Rückstand, und waren in der Lage, den Ball gut zu verlagern. Doch die Hausherren schafften es, mit 2:0 in Führung zu gehen. T. Cigerci schlug aus der eigenen Hälfte heraus das Spielgerät in die Spitze. Erik Engelhardt erlief sich das runde Leder und gelangte aus halblinker Position in den Strafraum. Dabei ließ er den Gegenspieler stehen, und versenkte den Ball im linken unteren Eck (41.).

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs wollten die Gastgeber für klare Verhältnisse sorgen. Jedoch scheiterte Timmy Thiele nach einer schönen Kombination im Strafraum an Jahn-Schlussmann Felix Gebhardt (51.). Später kamen die Gäste sehenswert zurück ins Spiel. Benedikt Saller passte im Zentrum raus zu Christian Kühlwetter, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen ließ. Aus rund 23 Metern und halblinker Position brachte er das Spielgerät auf das FCE-Tor, um es rechts in Eck zum 1:2 zu vollenden (62.).

Kurz danach wäre das 2:2 möglich gewesen, als Marius Funk zuerst gegen Adrian Fein, dann gegen C. Kühlwetter bravourös reagierte (65.). Später verpassten die Hausherren das 3:1 nach einem Konter. Der eingewechselte Henry Rorig setzte sich gut auf der rechten Außenbahn durch, verpasste es aber, das Spielgerät rüber zu Merveille Biankadi zu spielen, der optimal auf dem linken Flügel positioniert gewesen ist (74.).

Diese Nachlässigkeit bestraften die Gäste, als der Ball nach einer Ecke in den Strafraum gelangte. Dort nutzte C. Kühlwetter einen Schlenzer, um zum 2:2 zu vollenden (78.). So spielten sie in der Schlussphase weiter mutig nach vorn, um eventuell sogar den Auswärtssieg mitzunehmen. Aber auch Energie kam noch zu einer nennenswerten Torchance. Nach einer schönen Kombination scheiterte Moritz Hannemann im Strafraum an Schlussmann Felix Gebhardt (89.). Auch die Nachspielzeit brachte dieses Mal nicht den erwünschten Erfolg.



____

Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Das waren zwei schöne Tore von uns. Immer wenn wir verlagert haben, hatten wir hervorragende Spielsituationen und Momente. In der zweiten Halbzeit agierten wir mit langen Bällen. Dabei nahmen wir einige zweite Bälle nicht auf. Aufgrund der Frustration und Enttäuschung des Ausgleichs hatten wir auf einmal die Gier, die wir nach dem 2:0 hätten haben müssen. Es ist enttäuschend, wenn man 2:0 führt. Vom Spielverlauf her ist es vielleicht in Ordnung. Es bestätigt, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, auch wenn wir ganz oben in der Tabelle stehen.“



Michael Wimmer: „Es hat Spaß gemacht, vor einer guten Kulisse und mit super Stimmung zu spielen. In der ersten Halbzeit waren wir mit unserem Ballbesitz etwas überrascht. Mit 0:2 zur Halbzeit waren wir gut bedient. Wir wussten, wenn wir ein Tor machen, könnte es noch einmal spannend werden. Dies ist uns dann gelungen. Natürlich hatten wir bei ein, zwei Situationen Glück. Letztlich ist es ein etwas glücklicher Punkt für uns, was heute ganz egal ist. So gehen wir mit 24 Punkten in die Winterpause. Auf die vergangenen Partien, die wir gespielt haben, kann man richtig stolz sein.“



____

Fazit: Energie betrieb einen großen Aufwand, und wurde mit einer Zwei-Tore-Führung belohnt. Allerdings schenkt man im Moment zu leichtfertig die Tore her.