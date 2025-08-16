Energie Cottbus: „Wir hatten gegen unsere Prinzipien gespielt.“

Energie mit einem GeniestreichWährend der Aufwärmphase verletzte sich Energies Stammtorhüter Elias Bethke, und konnte wegen eines Muskelfaserrisses nicht spielen. So rückte Alexander Sebald rund dreißig Minuten vor Spielbeginn in die Startelf. Die Wollitz-Elf ging sehr konzentriert in die Partie, und im Gegensatz zu den ersten beiden Partien in der Liga setzte man auf eine defensive Grundordnung mit Nadelstichen.Es waren die Gäste aus Hannover, die zur ersten nennenswerten Tormöglichkeit gekommen sind. Nach einem Freistoß aus halb rechter Position köpfte Benedikt Pichler am zweiten Pfosten auf das Tor, aber Sebald wehrte zur Seite ab (6.). In den weiteren Minuten folgte dann der eine Moment für Energie. Erik Engelhardt wurde angespielt, der sich dann links im Strafraum gegen seinen Gegenspieler durchsetzte. Er lief noch einige Meter weiter in den Strafraum rein, und legte rüber zum zweiten Pfosten, wo Cigerci einlief und aus spitzem Winkel direkt unter die Latte zum 1:0 einschoss (12).Hannover benötigte ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. Im weiteren Spielverlauf war es dann erneut Pichler, der nach einer Drehung abschloss, aber seinen Meister in Schlussmann Alex Sebald fand (23.). In den letzten fünfzehn Minuten der ersten Halbzeit erhöhte Hannover den Druck, und setzte sich am gegnerischen Strafraum fest. So gab es dann die große Chance zum 1:1, als ein Foulelfmeter für die Gäste gepfiffen wurde. Pichler trat an, Sebald wehrte zur Seite ab (42).Hannover mit viel Vorwärtsdrang, Energie mit wenig Entlastung bei Kontersituationen

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zum Ziel, rasch zum Ausgleich zu kommen. Aseko Nkili schloss von der zweiten Reihe aus ab. Alex Sebald machte sich lang, und wehrte zur Seite ab (63.). Auch der Schlenzer von Kolja Odenne fand nicht den Weg ins Tor, sodass der Ball rechts am Kasten vorbeistrich (80.). Die Titz-Elf war über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, sodass Energie es selten schaffte, für Entlastung zu sorgen. Dafür war die Defensive umso präsenter und konzentrierter, sodass die knappe Führung ins Ziel gebracht worden ist. Auch die sechs Minuten Nachspielzeit konnten der Wollitz-Elf nichts mehr anhaben.



---



Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Ich glaube, dass das Tor nur so möglich gewesen ist. Von zehnmal schaffst du dies vielleicht keinmal. Aber heute hat Cigerci das geschafft. Wir hatten wenig Ballbesitz und gegen unsere Prinzipien gespielt. Wir hatten zwar Standardsituationen, aber keine Torchancen. Dennoch haben wir in der ersten Halbzeit wenig bis nichts zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das rechte Halbfeld nicht mehr geschlossen bekommen. Dann gab es gute Situationen und einen Sebald mit tausend Händen. Er und auch seine ganzen Mitspieler haben sich in alles hineingeworfen. Dann ist klar, dass du noch mehr Glück benötigst, als du vielleicht in solchen Spielen bekommst. Deshalb verstehe ich die Enttäuschung von Hannover. Wir haben gekämpft, und mehr denn je das Glück gehabt, um eine Runde weiterzukommen. Hannover wünsche ich alles Gute für die Meisterschaft.“



Christian Titz: „Gratulation an Energie Cottbus, zum Weiterkommen in die zweite Hauptrunde. Ich kann nicht sagen, dass es ein typisches Pokalspiel gewesen ist. Wir waren einmal unachtsam und bekamen aus einem unmöglichen Winkel das Gegentor. Es gab nicht viel mehr Chancen gegen uns. Kurz danach haben wir unsere Spielkontrolle aufgebaut und den Gegner in die eigene Defensive gedrängt. Über das ganze Spiel hinweg haben wir ausreichend Torchancen herausgespielt. So hätten wir die Partie mit zwei oder drei Toren Unterschied für uns entscheiden können, was uns aber nicht gelungen ist. Deshalb sind wir heute als Verlierer vom Platz gegangen, was sehr ärgerlich für meine Mannschaft ist. Es ist außergewöhnlich gewesen, wie sich die gesamte Cottbuser Mannschaft über das gesamte Spiel hinweg hineingeworfen hat, und die Unterstützung von den Rängen für die Mannschaft dagewesen ist.“



---



Fazit: Vielleicht ist dies nicht ganz dieser typische Pokalfight gewesen. Aber diese Begegnung geht mit zwei ganz besonderen Aspekten in Energies Pokalgeschichte ein. Zum einen in Bezug auf Schlussmann Alex Sebald, der als eigentlicher zweiter Torhüter alles aus sich herausgeholt hat und so seine Vorderleute in besonderer Hinsicht unterstützen konnte. Er ist der Spieler, der im normalen Trainingsbetrieb für seine Mitspieler da ist, und auch einen Anteil daran hat, dass Elias Bethke solch eine positive Entwicklung genommen hat.



Zum anderen ist da Erik Engelhardt, der in Cottbus aufgrund seiner Bulligkeit „Panzer“ genannt wird. Uns seine körperliche Durchschlagskraft auf dem Feld ist neben Sebald der mitentscheidende Faktor gewesen, dass Energie diese Partie erfolgreich gestaltet hat. Manchmal muss man einfach die Prinzipien umkehren, um besondere Geschichten zu schreiben.